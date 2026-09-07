Economía Nicaragua crece de manera similar a R. Dominicana

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Managua, 7 sep.- Nicaragua figura entre las economías con mejor desempeño acumulado este año en Centroamérica y República Dominicana, con avances en sectores como construcción, exportaciones y reducción del déficit comercial, trascendió hoy aquí.

El Informe de Coyuntura Regional de Centroamérica y República Dominicana (CARD), correspondiente al segundo trimestre de 2026 y elaborado por la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (Secmca), resalta el comportamiento de varios indicadores de la economía nicaragüense.

De acuerdo con el documento, citado por el Boletín Informe Pastrán, Nicaragua registró un crecimiento de 3,9 por ciento en el acumulado enero-mayo de este año, medido por el Indicador Mensual de Actividad Económica.

Esa tasa supera los registros de Costa Rica y Honduras, y se aproxima al promedio regional CARD, situado en cuatro por ciento.

MAYOR DINAMISMO CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION

El mayor dinamismo sectorial correspondió a la construcción, que creció 14,4 por ciento en los primeros cinco meses del año, la expansión más elevada de esa actividad entre los países registrados en el informe.

La expansión nicaragüense estuvo asociada al incremento en la producción de materiales como concreto, piedra triturada, asfalto, adoquines, arena, acero, bloques y madera,

También sobresalieron el comercio, hoteles y restaurantes, minas y canteras, así como y el sector pecuario, destaca la publicación.

En el sector externo, Nicaragua se ubicó entre los países de mayor crecimiento, con exportaciones totales de bienes por cuatro mil 352 millones de dólares hasta mayo.

RESULTADO ES SIMILAR AL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

El resultado fue similar al registrado por República Dominicana, cuyas exportaciones aumentaron 19,1 por ciento en igual período.

El principal impulso provino de los envíos al exterior de mercancías, los cuales crecieron y alcanzaron los tres mil 72,7 millones de dólares. El oro encabezó los productos exportados, seguido por la carne bovina, azúcar y productos lácteos.

De forma paralela, el déficit comercial de mercancías disminuyó 45 por ciento interanual, al pasar de 953,8 millones de dólares en enero-mayo de 2025 a 524,6 millones en igual período de 2026.

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