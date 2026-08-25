Economía de RD crece 4.6 % en julio; tiene expansión de 4.5 %

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SANTO DOMINGO-. La economía dominicana registró un crecimiento interanual de 4.6 % en julio de 2026, mientras que la expansión promedio acumulada entre enero y julio alcanzó el 4.5 %, de acuerdo con los resultados del Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE), publicados por el Banco Central.

El desempeño de la economía en julio estuvo sustentado principalmente en la construcción, las zonas francas, la manufactura local, la agropecuaria y los servicios.

La construcción lideró entre las principales actividades, con un crecimiento interanual de 8.1 %, seguida por la manufactura de zonas francas, con 5.5 %, y la manufactura local, con 3.7 %. La actividad agropecuaria avanzó 1.9 %, mientras que el conjunto de los servicios registró una expansión de 4.8 %.

Dentro de los servicios sobresalieron los servicios financieros, con un crecimiento de 8.4 %; enseñanza, 8.0 %; otras actividades de servicios de mercado, 6.1 %; hoteles, bares y restaurantes, 5.6 %; servicios profesionales y transporte y almacenamiento, ambos con 5.2 %, y energía y agua, con 4.6 %.

MINERÍA REGISTRA CAÍDA DE 15.9 %

En contraste con el comportamiento de la mayoría de las actividades, la minería se contrajo 15.9 % durante julio.

La construcción creció 8.1 % interanual, impulsada por el avance de proyectos de inversión privada y el mayor ritmo de la inversión pública.

El Banco Central indicó que este comportamiento también se reflejó en un aumento de las ventas de los principales materiales utilizados en la actividad.

Asimismo, el crédito destinado al sector registró un crecimiento interanual de 18.2 % al cierre de julio, equivalente a más de RD$28,000 millones adicionales frente al mismo período de 2025.

La entidad también destacó las mejoras en los procesos de aprobación de nuevas obras como otro factor que contribuyó al dinamismo de la construcción.

ZONAS FRANCAS Y MANUFACTURA AVANZAN

La manufactura de zonas francas creció 5.5 % en julio, favorecida por el comportamiento de las exportaciones de productos manufacturados.

En tanto, la manufactura local aumentó 3.7 %, impulsada, entre otros factores, por una mayor producción de insumos vinculados a la construcción.

Con el resultado de julio, la economía dominicana acumula un crecimiento promedio de 4.5 % durante los primeros siete meses de 2026, respaldada por el desempeño de los sectores productivos y el aporte de las actividades de servicios.

an/am