Dominicanos en riesgo perder salud, vivienda y permanencia NY

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NUEVA YORK.- La comunidad dominicana en Nueva York enfrenta uno de los semestres más difíciles de los últimos años, con una combinación de factores que amenaza su estabilidad: recortes federales de salud, alquileres por las nubes y una tasa de vacancia de vivienda que no se veía desde 1968.

De acuerdo a reportes oficiales y análisis comunitarios, a partir del 1 de julio de 2026 entraron en vigor cambios federales que afectan directamente al Essential Plan, el programa que brinda cobertura médica a personas de bajos ingresos.

MEDIO MILLÓN EN RIESGO QUEDARSE SIN SEGURO

Las proyecciones más recientes alertan que cerca de 500,000 neoyorquinos podrían perder su cobertura médica por los recortes. Se trata de trabajadores por hora, pequeños comerciantes, madres solteras y adultos mayores que dependen del sistema público para atenderse.

El impacto para los dominicanos es directo. Según datos del Censo de 2020, más de 702,000 dominicanos residen en la ciudad de Nueva York, lo que representa alrededor del 7.9% de la población total de la ciudad. Un estudio de CUNY señala que el 48% vive en El Bronx y el 22% en Manhattan, precisamente las dos zonas más golpeadas por el costo de la vida.

Muchos de ellos sostienen a sus familias aquí y en República Dominicana con el envío de remesas, por lo que perder el seguro no solo los afecta a ellos, sino a todo su núcleo familiar.

VIVIENDA EN NIVEL CRÍTICO

A la crisis de salud se suma la de vivienda. La ciudad mantiene una tasa de vacancia de apenas 1.4%, la más baja registrada desde 1968, según datos oficiales.

Eso se traduce en menos apartamentos disponibles, rentas más altas, requisitos más exigentes y mayor riesgo de desplazamiento. Familias dominicanas que durante décadas vivieron en Washington Heights, Inwood, El Bronx y Queens están siendo empujadas hacia las afueras.

«Cuando una familia ya no puede pagar renta, seguro médico y comida en Nueva York, empieza a mirar hacia afuera. Eso no significa que abandonen su identidad; significa que están buscando sobrevivir», advirtió un sociólogo consultado sobre el fenómeno.

ÉXODO SILENCIOSO HACIA OTROS ESTADOS

Analistas comunitarios advierten que los próximos seis meses serán decisivos y podrían acelerar la migración interna de dominicanos hacia Nueva Jersey, Pensilvania, Florida, Carolina del Norte y otros estados con menor costo de vida.

Aunque Nueva York sigue siendo la capital de la diáspora dominicana, la combinación de inflación, recortes sociales y competencia por vivienda está obligando a cientos de familias a reevaluar su permanencia.

DOMINICANOS RESISTIRÁN, PERO CON SACRIFICIOS

El panorama es claro: los dominicanos y latinos en general van a resistir, pero no sin sacrificios. Quienes dependen de Medicaid, viven en apartamentos rentados, trabajan por hora o sostienen pequeños negocios serán los más vulnerables.

Líderes comunitarios piden a la diáspora informarse, verificar su elegibilidad para el seguro, buscar asesoría legal y de vivienda en organizaciones comunitarias, y no dejar vencer sus coberturas por falta de información.

Porque esta vez, no es solo una crisis económica. Es una prueba de permanencia para la comunidad más grande y trabajadora de Nueva York.

jt-am