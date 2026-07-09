Dominicanos Dolis y Reyes se destacan en el beisbol de Japón

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Tokio, 9 jul.- El lanzador dominicano Rafael Dolis arribó hoy a la marca de 12 juegos salvados en esta campaña clasificatoria del béisbol profesional japonés (NPB).

Dolis ponchó a dos de los tres rivales a los que enfrentó en una entrada de labor de relevo en el triunfo de 4-1 de los Tigres de Hanshin sobre los Gigantes de Yomiuri, según destaca el sitio web béisboljaponés.com.

El derecho caribeño, que sumó su segundo salvado en dos salidas, mejorando su efectividad a 1.32, mientras que, por Yomiuri, su compatriota Julián Tima se fue en blanco en par de oportunidades para disminuir su promedio a .115.

Franmil Reyes disparó dos imparables en tres oportunidades y anotó una carrera en el triunfo de 7-2 de los Luchadores de Nippon Ham sobre los Marinos de Lotte en el Estadio ZOZO Marine de Chiba.Âá

También por Nippon Ham, el cubano Ariel Martínez falló en una aparición como emergente para reducir su promedio ofensivo a un discreto 139.

En el Kyocera Dome de Osaka, el venezolano Andrés Machado retiró a los tres rivales que enfrentó en un capítulo de labor en el triunfo de 3-2 de los Búfalos de Orix sobre los Halcones de SoftBank, reduciendo su efectividad a 1.17.

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