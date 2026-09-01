Dominicano Alexander Canario sobresale en béisbol de Japón

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Tokio, 1 sept.- El dominicano Alexander Canario conectó hoy dos imparables en cuatro turnos y remolcó dos compañeros para contribuir al triunfo de 4-1 de los Leones de Seibu sobre las Águilas de Rakuten en el Belluna Dome de Tokorozawa.

Canario produjo al menos una anotación por cuarto juego consecutivo en la campaña, elevó su promedio a .246 y su total de empujadas a 47 según destaca el sitio web béisboljsponés.com.

En el Es Con Field de Hokkaido, el dominicano Franmil Reyes sumó un doble en cuatro visitas al plato en el triunfo de 5-4 de los Luchadores de Nippon Ham sobre los Marinos de Lotte y pese a disminuir su promedio a 315 continúa como lider de la Liga del Pacífico.

En otros encuentros de la jornada, el dominicano Domingo Santana disparó su décimo sexto cuadrangular de la campaña y remolcó la única carrera de su equipo en la derrota de 5-1 de las Golondrinas de Yakult ante los Carpas de Hiroshima.

Su compatriota y compañero de equipo Jesús Liranzo concedió un imparable sin anotaciones en un episodio de relevo para bajar su efectividad a 1.57, mientras que el venezolano José Quijada no permitió hits ni carreras en un capítulo de labor para disminuir la suya a 3.96.

Por Hiroshima, el dominicano Sandro Fabián falló en tres oportunidades para reducir su promedio a .223, pero remolcó una carrera con un elevado de sacrificio para aumentar su total de empujadas a 37.

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