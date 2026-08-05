Dominicana recupera la medalla de oro en relevo mixto 4×100

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SANTO DOMINGO.- La República Dominicana recuperó oficialmente la medalla de oro del relevo mixto 4×100 metros del atletismo de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de que fuera aceptada la apelación presentada por la delegación nacional tras la descalificación inicial de la prueba.

La decisión devolvió a la cuarteta dominicana el primer lugar de la competencia, luego de que las autoridades revisaran el reclamo presentado por el equipo local. El resultado quedó actualizado como oficial en la plataforma de los Juegos, donde República Dominicana aparece nuevamente como campeona de la prueba con tiempo de 40.89 segundos.

REVISIÓN TÉCNICA CAMBIÓ EL RESULTADO

El equipo dominicano, integrado por Liranyi Alonso, José González, Fiordaliza Cofil y Mayovanex De Óleo, había cruzado la meta en la primera posición, pero posteriormente fue descalificado tras una revisión técnica, situación que otorgó provisionalmente la medalla de oro a Jamaica.

Tras el análisis de la reclamación presentada por la delegación dominicana, los oficiales determinaron restituir el triunfo al conjunto anfitrión, confirmando la validez del resultado obtenido en la pista.

ORO HISTÓRICO PARA EL ATLETISMO DOMINICANO

La victoria representa un logro histórico para República Dominicana, al tratarse de la primera participación del relevo mixto 4×100 en la programación de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Con esta medalla, el atletismo dominicano fortalece su actuación en Santo Domingo 2026 y suma una nueva presea dorada para la delegación nacional en la justa regional.

La recuperación del oro fue celebrada por atletas, entrenadores y dirigentes deportivos dominicanos, quienes destacaron la importancia de defender los resultados obtenidos en competencia mediante los mecanismos oficiales de reclamación

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