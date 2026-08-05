Dominicana recupera la medalla de oro en relevo mixto 4×100

SANTO DOMINGO.- La República Dominicana recuperó oficialmente la medalla de oro del relevo mixto 4×100 metros del atletismo de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de que fuera aceptada la apelación presentada por la delegación nacional tras la descalificación inicial de la prueba.
La decisión devolvió a la cuarteta dominicana el primer lugar de la competencia, luego de que las autoridades revisaran el reclamo presentado por el equipo local. El resultado quedó actualizado como oficial en la plataforma de los Juegos, donde República Dominicana aparece nuevamente como campeona de la prueba con tiempo de 40.89 segundos.
REVISIÓN TÉCNICA CAMBIÓ EL RESULTADO
El equipo dominicano, integrado por Liranyi Alonso, José González, Fiordaliza Cofil y Mayovanex De Óleo, había cruzado la meta en la primera posición, pero posteriormente fue descalificado tras una revisión técnica, situación que otorgó provisionalmente la medalla de oro a Jamaica.
Tras el análisis de la reclamación presentada por la delegación dominicana, los oficiales determinaron restituir el triunfo al conjunto anfitrión, confirmando la validez del resultado obtenido en la pista.
ORO HISTÓRICO PARA EL ATLETISMO DOMINICANO
La victoria representa un logro histórico para República Dominicana, al tratarse de la primera participación del relevo mixto 4×100 en la programación de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
Con esta medalla, el atletismo dominicano fortalece su actuación en Santo Domingo 2026 y suma una nueva presea dorada para la delegación nacional en la justa regional.
La recuperación del oro fue celebrada por atletas, entrenadores y dirigentes deportivos dominicanos, quienes destacaron la importancia de defender los resultados obtenidos en competencia mediante los mecanismos oficiales de reclamación
of-am
Tramposo,se querían quedar con lo que no les pertenece
…»Anjá, Yo Tenía Toda la Razón del Mundo, » No Había en el Vídeo Ninguna Prueba Ni Evidencia de Ninguna Supuesta Interferencia, y Eso Se Muestra Muy Claro en el Vídeo, Aún en Cámara Lenta, Incluso Tengo el Vídeo Aquí Que Muestra Claramente Que el Equipo Dominicano de Relevo Encabezada por la Bella, Hermosa y Rápida Cómo una Bala Liranyi Alonzo, Felicidades Grandemente y Decisión Justa y Acertada» !!!…
Se lo merecen porque viendo el video ellos nuncas interfirieron cuándo pisó la raya de contrarío.
Bien merecidas.
También celebro esta presea, pues los muchachos pusieron todo su esfuerzo para lograr este triunfo.