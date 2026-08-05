Paulino y Moronta se imponen 400 metros; karate gana 2 oro

SANTO DOMINGO.– Bajo una intensa lluvia y con el respaldo de una afición entregada, la República Dominicana vivió una noche dorada en el atletismo de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, gracias a las victorias de Marileidy Paulino y Gabriel Moronta en las pruebas de 400 metros.
Paulino volvió a escribir una página memorable en su carrera al conquistar la medalla de oro en los 400 metros femeninos y establecer un nuevo récord de la competencia, demostrando una vez más su dominio absoluto en la vuelta al óvalo.
GABRIEL MORONTA EN MASCULINO
Minutos después, Moronta se encargó de completar la fiesta dominicana al imponerse en la final masculina de los 400 metros, logrando otro título para el país en una jornada marcada por la emoción y el orgullo nacional.
La lluvia que acompañó las competencias no impidió el brillo de los atletas dominicanos, que respondieron con actuaciones de alto nivel ante un público que convirtió la pista en un escenario de celebración.
DESTACADA ACTUACION CRIOLLA
Los triunfos de Paulino y Moronta se suman a la destacada actuación del karate dominicano, que también aportó dos medallas de oro en la modalidad de kata con María Dimitrova y Larry Aracena.
Con estas conquistas, la delegación dominicana continúa fortaleciendo su actuación en Santo Domingo 2026, en una edición donde los atletas locales han asumido el protagonismo y han convertido cada jornada en una fiesta deportiva.
México lidera con 233 medallas, repartidas en 105 oros, 72 platas y 56 bronces. Colombia ocupa el segundo lugar con 154 preseas, incluidas 52 de oro, mientras que Cuba marcha tercera con 73 medallas, de las cuales 24 son doradas.
Venezuela aparece en la cuarta posición con 104 medallas, incluidas 18 de oro. Puerto Rico ocupa el quinto puesto con 56 preseas (13 oros, 18 platas y 25 bronces), seguido de República Dominicana,
CUBA CON SOLO 217 ATLETAS LE ESTA DANDO PELA A REP. DOM. QUE LLEVO 443. CUBA 3 LUGAR…REP. DOM. 6TO LUGAR Y JUGANDO EN SU CASA….Y DESPUES DICEN QUE LOS CUBANOS PASAN HAMBRE Y ESTAN ATRASADO…..