Paulino y Moronta se imponen 400 metros; karate gana 2 oro

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SANTO DOMINGO.– Bajo una intensa lluvia y con el respaldo de una afición entregada, la República Dominicana vivió una noche dorada en el atletismo de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, gracias a las victorias de Marileidy Paulino y Gabriel Moronta en las pruebas de 400 metros.

Paulino volvió a escribir una página memorable en su carrera al conquistar la medalla de oro en los 400 metros femeninos y establecer un nuevo récord de la competencia, demostrando una vez más su dominio absoluto en la vuelta al óvalo.

GABRIEL MORONTA EN MASCULINO

Minutos después, Moronta se encargó de completar la fiesta dominicana al imponerse en la final masculina de los 400 metros, logrando otro título para el país en una jornada marcada por la emoción y el orgullo nacional.

La lluvia que acompañó las competencias no impidió el brillo de los atletas dominicanos, que respondieron con actuaciones de alto nivel ante un público que convirtió la pista en un escenario de celebración.

DESTACADA ACTUACION CRIOLLA

Los triunfos de Paulino y Moronta se suman a la destacada actuación del karate dominicano, que también aportó dos medallas de oro en la modalidad de kata con María Dimitrova y Larry Aracena.

Con estas conquistas, la delegación dominicana continúa fortaleciendo su actuación en Santo Domingo 2026, en una edición donde los atletas locales han asumido el protagonismo y han convertido cada jornada en una fiesta deportiva.

kARATE DOMINICANO BRILLA EN KATA La cosecha dorada para el país también llegó desde el karate, donde la República Dominicana conquistó las dos medallas de oro disputadas en la modalidad de kata. En la rama femenina, María Dimitrova derrotó 5-0 a la colombiana Valentina Zapata para sumar su sexto título consecutivo en Juegos Centroamericanos y del Caribe, una racha que inició en Cartagena de Indias 2006. En masculino, Larry Aracena se proclamó campeón al vencer 3-2 al guatemalteco Fernando Calderón en una final de gran intensidad. Con los triunfos de Paulino, Dimitrova y Aracena, la delegación dominicana reafirma su protagonismo en Santo Domingo 2026, con actuaciones que combinan experiencia, talento y dominio competitivo en disciplinas clave del programa deportivo.

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