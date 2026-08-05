Abinader presenta Meta RD 2036 como modelo desarrollo

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader definió la plataforma Meta RD 2036 como un propósito de nación orientado a convertir a la República Dominicana en un país plenamente desarrollado para ese año, mediante un modelo basado en el crecimiento económico sostenible, la innovación, la inclusión social, la productividad y el fortalecimiento de las instituciones.

El Mandatario hizo la afirmación durante la presentación de la iniciativa, en el marco del primer Foro Nacional para el Pleno Desarrollo, encabezado junto a la vicepresidenta Raquel Peña, donde participaron representantes de los sectores público y privado, la academia y organismos multilaterales.

Abinader explicó que el foro fue concebido como un espacio de consulta con universidades y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de escuchar a quienes estudian la realidad nacional y conocen las necesidades de los distintos territorios antes de definir acciones.

“Las propuestas recogidas serán incorporadas al trabajo de Meta RD 2036. No queremos una consulta simbólica, sino una participación reflejada en prioridades, decisiones e instrumentos de política pública”, expresó el jefe de Estado.

TRANSFORMACIONES DE LARGO PLAZO

El presidente aseguró que las reformas que requieran acuerdos serán construidas mediante consensos, al tiempo que llamó a iniciar desde ahora las transformaciones necesarias para garantizar el desarrollo futuro del país.

“Las transformaciones de largo plazo deben comenzar ahora, porque el tiempo perdido en desarrollo no se recupera”, afirmó.

Asimismo, indicó que el próximo paso será convertir el conocimiento colectivo en acciones concretas, con objetivos definidos, responsables, plazos, indicadores y mecanismos de evaluación.

Reiteró el compromiso del Gobierno de promover las reformas necesarias, modernizar el Estado y generar las condiciones que permitan aumentar la competitividad nacional.

UNA META QUE TRASCIENDE GOBIERNOS

Abinader sostuvo que Meta RD 2036 no representa únicamente una estrategia gubernamental, sino una visión compartida que debe involucrar a todos los sectores de la sociedad y mantenerse más allá de los ciclos electorales.

“No es solo una estrategia de Gobierno o una cifra económica. Es un propósito de país. Un horizonte compartido que debe unir generaciones, territorios, sectores y voluntades”, manifestó.

OBJETIVOS DE META RD 2036

La iniciativa plantea como principales metas duplicar el Producto Interno Bruto (PIB) real para el año 2036, erradicar la pobreza extrema, generar 1.7 millones de nuevos empleos, triplicar el salario medio y posicionar al país entre las economías más prósperas y competitivas de América Latina.

Para alcanzar estos objetivos fueron establecidos 14 comités de trabajo enfocados en áreas estratégicas como agropecuaria, comercio, construcción e inmobiliaria, energía, sector financiero, industria local, mercado de capitales y pensiones, minería, mipymes, tecnología y comunicaciones, transporte y logística, turismo y zonas francas.

Además, se creó un comité transversal encargado de la coordinación general de la estrategia.

El Foro Nacional para el Pleno Desarrollo se celebró en el Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, con la participación de actores nacionales e internacionales vinculados al desarrollo económico y social.

of-am