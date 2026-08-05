Destaca transformación Santo Domingo en 528 aniversario 

La Alcaldesa habló este 5 de agosto del 2026 durante una misa celebrada en la Catedral Primada de América.

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SANTO DOMINGO.- La ciudad de Santo Domingo arriba a su 528 aniversario con importantes avances en materia de inclusión, seguridad, accesibilidad y recuperación de espacios públicos, afirmó la alcaldesa y candidata presidencial Carolina Mejía durante los actos conmemorativos de la fundación de la Primada de América.

Durante una ceremonia celebrada en la Catedral Primada de América, Mejía destacó que la capital dominicana atraviesa una etapa de transformación, en la que sus comunidades experimentan mayor bienestar, convivencia y esperanza.

La funcionaria municipal resaltó la entrega de más de 215 parques y plazas, que representan más de un millón 200 mil metros cuadrados de espacios destinados a la recreación, la salud, la seguridad ciudadana y la integración comunitaria.

También valoró las obras desarrolladas junto al Gobierno central, entre ellas el Malecón Deportivo y el Paseo 30 de Mayo, proyectos que, según explicó, han permitido recuperar la conexión de la ciudad con el mar Caribe.

SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD COMO EJES DE GESTIÓN

Mejía destacó el programa Sectores Iluminados Más Seguros, mediante el cual se han instalado más de 12 mil luminarias LED en distintos sectores del Distrito Nacional, contribuyendo a mejorar la seguridad en los barrios.

Asimismo, informó que más de 1,300 jóvenes han sido certificados en Centro Futuro en áreas técnicas como inglés, electricidad, farmacia, costura, artesanía, esports e inteligencia artificial.

En materia de inclusión, indicó que la Alcaldía trabaja junto a la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) para ampliar a 65 las intersecciones accesibles, con la incorporación de rampas, aceras podotáctiles, semáforos peatonales y señalización especializada.

La alcaldesa también destacó iniciativas ambientales como Plásticos por Juguetes y Plásticos por Escolares, programas que han permitido retirar 37 millones de botellas plásticas de calles, playas y ríos.

ACTOS CONMEMORATIVOS

Las actividades por el aniversario incluyeron izamiento de banderas, interpretación de himnos, lectura de proclamas, una representación histórica sobre Miguel Díaz y Catalina, además de una misa solemne.

La jornada contó con la participación artística de Sabrina Estepan, quien interpretó los temas “Por Amor” y “Santo Domingo Mi Amor”.

Las autoridades anunciaron que este martes será develada la escultura Santo Domingo de Guzmán en la plazoleta de la iglesia del Convento de los Dominicos.

an/am