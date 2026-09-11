Dominicana busca a sus dos hijos desaparecidos en Canadá

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SANTO DOMINGO.- Una madre dominicana residente en Canadá solicitó la colaboración ciudadana para localizar a sus dos hijos menores de edad, cuyo paradero se desconoce desde el pasado 28 de agosto, cuando fueron vistos junto a su padre en la ciudad de Edmonton.

Los niños fueron identificados como Lesley, de nueve años, y George, de seis, quienes se encontraban con su padre, el canadiense Scot MacDermid, de 42 años, en las inmediaciones de Manning Town Centre, en Edmonton, provincia de Alberta.

La madre, Edilenia López Aquino, vive momentos de profunda angustia y pidió a la ciudadanía de Canadá y República Dominicana comunicar cualquier información que pueda contribuir a determinar la ubicación de sus hijos.

INVESTIGACIÓN POLICIAL

El Servicio de Policía de Edmonton (EPS) emitió una alerta pública para localizar a MacDermid y los dos menores. Como parte de las investigaciones, las autoridades encontraron en territorio canadiense el vehículo y el teléfono celular del padre, pero sin rastros de los tres desaparecidos.

López Aquino y MacDermid se encuentran separados y, según las informaciones disponibles, comparten la custodia de los niños. Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre las circunstancias en las que se produjo la desaparición.

La Policía pidió a cualquier persona que pueda reconocerlos o que disponga de información relevante que no intente acercarse ni intervenir directamente, sino que se comunique de inmediato con las autoridades.

POSIBLE RASTRO EN RD

La posibilidad de que el padre y los menores hayan viajado a República Dominicana surge de los vínculos que mantiene MacDermid con el país, según explicó la madre al hacer público el caso.

La familia residió anteriormente en Puerto Plata, provincia donde el ciudadano canadiense habría establecido varios negocios durante el tiempo que vivió en territorio dominicano. Esa conexión lleva a López Aquino a no descartar que sus hijos puedan encontrarse en esa zona u otro punto del país.

Sin embargo, la eventual presencia de los tres en República Dominicana no ha sido confirmada por las autoridades y se mantiene como una de las posibilidades consideradas por la madre.

DESCRIPCIÓN

Scot MacDermid, de 42 años, mide aproximadamente cinco pies y cinco pulgadas, pesa alrededor de 160 libras y tiene cabello castaño y ojos azules.

George, de seis años, mide cerca de cuatro pies y dos pulgadas, pesa aproximadamente 45 libras y tiene cabello castaño y ojos marrones.

Lesley, de nueve años, mide alrededor de cuatro pies y cuatro pulgadas, pesa unas 45 libras y también tiene cabello castaño y ojos marrones.

CANALES DE CONTACTO

Las personas que tengan información sobre su posible ubicación en República Dominicana pueden comunicarse con la familia a través del número 829-602-0496.

En Canadá, cualquier dato debe ser reportado al Servicio de Policía de Edmonton, llamando al 780-423-4567 o marcando #377 desde un teléfono móvil.

También se puede ofrecer información de manera anónima a través de Crime Stoppers, en el número 1-800-222-8477.