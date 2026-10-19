Dólar subió 6 cts. y euro 12; eran vendidos a $61.83 y $77.44

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SANTO DOMINGO.- El dólar subió otros 6 centavos y este lunes era vendido en República Dominicana a RD$61.83.
El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:
Compra: RD$61.36
Venta: RD$61.83
EL EURO
El euro subió 12 centavos y era vendido a RD$77.44 y comprado a RD$66.86.
PETROLEO
El petróleo intermedio de Texas (WTI) cotiza este lunes en el entorno de los 98 a 99 dólares por barril, registrando una ligera caída tras haber superado los 101 dólares al cierre de la semana anterior.
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