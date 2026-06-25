Dólar subió 52 cts. y euro bajó; eran vendidos $59.68 y $69.46

Escuchar artículo
SANTO DOMINGO.- El dólar subió 52 centavos y este jueves era vendido en República Dominicana a RD$59.68.
El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:
Compra: RD$59.35
Venta: RD$59.68
EL EURO
El euro bajó 19 centavos y era vendido a RD$69.46 y comprado a RD$$65.97.
PETROLEO
El precio del petróleo crudo West Texas Intermediate (WTI) ronda los $69.50 dólares por barril en las operaciones del mercado de futuros de Nueva York (NYMEX), reflejando una leve caída diaria de aproximadamente un 1.25% durante la jornada.
Es un abuso tener el precio de la gasolina frisado con ese precio del petroleo., se van ……