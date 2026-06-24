Información falsa en las redes preocupa al 83% dominicanos

SANTO DOMINGO.- El 83 por ciento de los dominicanos considera hoy que en las redes sociales circula información falsa, de acuerdo con el Informe sobre Democracia y Desarrollo 2026 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
La percepción en República Dominicana supera el promedio regional, situado en 76 por ciento, y coloca al país entre los de mayor preocupación por la desinformación en el entorno digital, junto a Brasil y Colombia. Solo Uruguay y Chile registran porcentajes superiores.
El estudio señala que la difusión de contenidos engañosos se ha convertido en uno de los principales desafíos para las democracias de la región, debido a su impacto en la confianza ciudadana y en la calidad del debate público.
Asimismo, el 34.9 por ciento de los latinoamericanos opina que las redes sociales han contribuido a deteriorar la actividad política.
Esta apreciación es más frecuente entre las personas de mayor edad, aunque la preocupación por la circulación de contenido manipulado se mantiene elevada en todos los grupos etarios.
El informe también indica que más de la mitad de la población del área apoyaría acciones para combatir las noticias falsas.
Para el PNUD, el fenómeno ocurre en un contexto marcado por el debilitamiento de la confianza en los medios tradicionales y las instituciones públicas, lo que refuerza la necesidad de promover la alfabetización digital, la transparencia informativa y espacios de diálogo.
Por esa razón es que hay implantar una ley mordaza pero no esa ley que aprobaron esa ley está floja ya que esto youtubers delincuente extorcionadore busca viws y sudcriccion de los sin cerebro ignorante hay darle en la madre por estar propagando noticia falsa ayer ubo un uno que publicó que a la Tora la habían matado..y otro dijo que Danilo había muerto de un infarto. Siendo mentira..carcel y palo para esto maiditos que juegan con la vida
Este titular es una noticia falsa…Lo que sí le preocupa al Pueblo Dominicano es la ley mordaza que quieren imponer
Uju, y cada día comprobándose la
Mayoría de esas informaciones que supuestamente nadie quiere creer y los Políticos no Quieren que se divulguen.
Cuales?»?? dame un ejemplo.
La tora PRESA
EL DETECTIVE Preso
Corrupcion al desnudo preso
Y QUIEN DECIDE CUAL INFORMACION ES O NO FALSA, EL GOBIERNO?
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Las Calunnia triunfas primero,que la verdad, pero la verdad dura mucho para creerse, pues la verdad es «Justicia», y la mentira es injusticia, pues nuestro padre redentor ;CristoJesus, se expreso’ con la verdad de dalan te de «pilato’ diciendo la verdad, y no les creyero’n, que e’l era «Hijo del Altisimo, «El Eterno Dios(Adonai0, y nle creyero’n, mucho meno a’ «El.,»DECID LA VERDADF,Y LA VERDADF OS HARA’ L,IBRES.,»
La calumnia cuende en toda poartes del mundo, pero adonde hay ley , donde se trabaja con la verdad, dificil que ciertos periodista, y columnmikta de los p;eriodicos diario, no salgan con temas de asombrar al publico ,pero inmocente,y a’lavez «ignoran tes, ?es ahi donde el gobierno reacikona, ,pero ?y esa publikcacopnes falsa de don de es que salen, ?y no esi?. pues hay que ten er mujcho cuidado con eso aso «fperiodista falso’.
¿QUIEN ES EL DUEÑO DE LA VERDAD?
¿LOS DUEÑOS DE LAS PLATAFORMAS
CIBERNETICAS?
«CREER ALGO NO ES LO MISMO QUE CONOCERLO ,PUEDES ESTAR CONVENCIDO Y AUN ASI ESTAR EQUIVOCADO»
¡ESTUDIEN LA EPISTEMOLOGIA PARA QUE NO SE DEJEN MANIPULAR!