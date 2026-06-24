Información falsa en las redes preocupa al 83% dominicanos

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SANTO DOMINGO.- El 83 por ciento de los dominicanos considera hoy que en las redes sociales circula información falsa, de acuerdo con el Informe sobre Democracia y Desarrollo 2026 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La percepción en República Dominicana supera el promedio regional, situado en 76 por ciento, y coloca al país entre los de mayor preocupación por la desinformación en el entorno digital, junto a Brasil y Colombia. Solo Uruguay y Chile registran porcentajes superiores.

El estudio señala que la difusión de contenidos engañosos se ha convertido en uno de los principales desafíos para las democracias de la región, debido a su impacto en la confianza ciudadana y en la calidad del debate público.

Asimismo, el 34.9 por ciento de los latinoamericanos opina que las redes sociales han contribuido a deteriorar la actividad política.

Esta apreciación es más frecuente entre las personas de mayor edad, aunque la preocupación por la circulación de contenido manipulado se mantiene elevada en todos los grupos etarios.

El informe también indica que más de la mitad de la población del área apoyaría acciones para combatir las noticias falsas.

Para el PNUD, el fenómeno ocurre en un contexto marcado por el debilitamiento de la confianza en los medios tradicionales y las instituciones públicas, lo que refuerza la necesidad de promover la alfabetización digital, la transparencia informativa y espacios de diálogo.