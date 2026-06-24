Industria del tabaco de la RD genera más de 122 mil empleos

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- La industria del tabaco continúa consolidándose como uno de los principales motores económicos de la República Dominicana, al generar más de 122,000 empleos directos e indirectos y registrar un crecimiento sostenido en producción, exportaciones e inversiones, informó el director del Instituto del Tabaco de la República Dominicana (Intabaco), Iván Hernández Guzmán.

El funcionario destacó que de los más de 122 mil empleos vinculados al sector, alrededor de 40,000 corresponden a zonas francas, convirtiendo al tabaco en la tercera fuente de empleo dentro de ese régimen, solo superada por las industrias textil y de dispositivos médicos.

Hernández Guzmán ofreció estas declaraciones durante la misa conmemorativa del 64 aniversario de Intabaco, celebrada en la Catedral Santiago Apóstol, en Santiago, con la presencia de autoridades locales, entre ellas la gobernadora Rosa Santos y el alcalde Ulises Rodríguez.

Explicó que actualmente operan en el país 130 empresas de zonas francas dedicadas al tabaco y sus derivados, de las cuales el 93 % se concentra en la región Norte, el 5 % en la región Este y el 2 % restante en la región Sur y Santo Domingo.

Asimismo, resaltó que las exportaciones de tabaco crecieron un 41 % desde 2019, al pasar de 940 millones de dólares a 1,359 millones de dólares al cierre de 2025. Solo entre 2024 y 2025, las exportaciones aumentaron en 19 millones de dólares, equivalentes a más de mil millones de pesos.

Expansión hacia la región Sur

Hernández Guzmán destacó que la producción tabacalera continúa expandiéndose hacia la región Sur, especialmente en las provincias de Azua y San Juan, donde el Gobierno ha impulsado la construcción y remodelación de naves industriales para zonas francas.

Entre las empresas establecidas en San Juan figuran la Tabacalera El Artista, Tabacos del Sur y La Aurora.

Apoyo estatal al sector

El titular de Intabaco señaló que el desarrollo de la industria ha contado con el respaldo del Gobierno mediante financiamiento a tasas preferenciales a través del Banco Agrícola de la República Dominicana, la construcción de parques industriales por parte de Proindustria y diversos programas de asistencia técnica.

Entre las acciones de apoyo citó la capacitación de productores, preparación de terrenos, entrega de semillas y plántulas, control de plagas, construcción de casas de curado, donación de equipos de fumigación y promoción nacional e internacional del sector.

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