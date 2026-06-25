Dominicanos darán bienvenida formal al verano este sábado

Una de las actividades de verano del Cuerpo de Bomberos.

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SANTO DOMINGO.- El Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional (CBDN), en coordinación con la Alcaldía del Distrito Nacional, invitó a las familias a participar en el tradicional lanzamiento de verano que se celebrará este sábado 27 de junio en las instalaciones de Acrópolis Business Mall.

La actividad, completamente gratuita y dirigida a toda la familia, se desarrollará desde las 1:45 de la tarde hasta las 7:00 de la noche, ofreciendo una amplia variedad de atracciones recreativas y educativas para niños, jóvenes y adultos.

Entre las principales actividades figura el esperado “manguerazo” de verano, acompañado de capacitaciones sobre prevención de incendios, exhibiciones de camiones de bomberos, demostraciones de equipos de rescate, pinta caritas, juegos interactivos y otras sorpresas preparadas para los asistentes.

Asimismo, los visitantes tendrán la oportunidad de conocer de cerca las herramientas y equipos utilizados por los bomberos en situaciones de emergencia, además de apreciar una muestra visual de historias heroicas y labores de rescate realizadas por la institución.

A través de sus redes sociales, el organismo de socorro exhortó a los participantes a asistir con ropa cómoda y disposición para disfrutar de una jornada refrescante y llena de diversión. “Trae ropa cómoda, mucha energía y prepárate porque nadie se salvará de mojarse”, expresó la entidad en su convocatoria.

El intendente del CBDN, general José Luis Frómeta Herasme, motivó a los padres a llevar a sus hijos a esta actividad, destacando que combinará entretenimiento con enseñanzas valiosas sobre seguridad y prevención.

“Le estaremos dando la bienvenida a este caluroso verano de la mejor manera, con alegría, diversión y aprendizaje este sábado”, manifestó el oficial.

La iniciativa busca fortalecer el vínculo entre la comunidad y los organismos de emergencia, al tiempo que promueve la educación preventiva y la convivencia familiar.

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