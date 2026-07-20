Dólar sube 16 cts. y era vendido a $58.73; el euro sigue a $69.38

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SANTO DOMINGO.- El dólar subió 16 centavos y este lunes era vendido en República Dominicana a RD$58.73.
El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:
Compra: RD$58.24
Venta: RD$58.73
EL EURO
El euro era vendido a RD$69.38 y comprado a RD$65.80.
PETROLEO
El precio del barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI) cotiza en un rango de 83.54 a 84.52 dólares en la jornada de hoy, 20 de julio de 2026.
Este valor representa un incremento diario de aproximadamente el 2.4%, impulsado por el recrudecimiento de las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán.
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