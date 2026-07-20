EEUU impone aranceles 50% a parte importaciones de Canadá

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WASHINGTON 21 Jul.- El Gobierno estadounidense ha anunciado este lunes aranceles del 50% a algunos productos canadienses en respuesta a la «discriminación» que atribuye Washington sobre algunas empresas estadounidenses.

El nuevo arancel comenzará a funcionar el 19 de agosto, durará 30 días y se ampara en la Ley de Aranceles, una norma de 1930, por lo que no es necesaria la aprobación del Congreso.

Considera que la política arancelaria de Canadá perjudica a las empresas automovilísticas estadounidenses y provoa una reducción significativa de las exportaciones de vehículos a Canadá al dar ventaja a productores de otros países.

«Considero necesario, apropiado y de interés público imponer aranceles adicionales ‘ad valorem’ del 50% a ciertos productos de Canadá», explica la orden.

«Estados Unidos, las empresas y trabajadores de Estados Unidos y el comercio de Estados Unidos sufren por los aranceles discriminatorios, desiguales e irracionales», continúa.

Entre los sectores afectados están el equipo eléctrico como frigoríficos y otra maquinaria, según el anexo de la normativa firmada este mismo lunes por el presidente estadounidense, Donald Trump.

La medida podría desencadenar una nueva guerra arancelaria con el vecino norteamericano, segundo socio comercial de Estados Unidos.

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