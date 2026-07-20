Comenzó registro de votantes para 6,5 millones de haitianos

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Puerto Príncipe, 20 jul.- El registro de votantes para las próximas elecciones generales, que convocan a 6,5 millones de personas, comenzó hoy en Haití en nueve de los 10 departamentos del país, según un comunicado de prensa.

Las inscripciones de cara a la consulta, cuya fecha permanece sin fijar, será ahora en las capitales de dichas regiones, añade la declaración el Consejo Electoral Provisional (CEP).

El registro de los sufragistas que conformarán el electorado excluye solo al departamento Occidental, por permanecer controlado en su mayoría por irregulares de las pandillas armadas que operan en el país, aclara la instancia comicial.

Según el reporte, la decisión «toma en cuenta las limitaciones particulares que prevalecen ahora en el Departamento Oeste», hasta tanto cambie esa situación y el registro pueda extenderse hasta allí.

El CEP evaluará, mientras tanto, el desarrollo de las operaciones militares en los territorios excluidos para realizar las inscripciones «bajo condiciones aceptables de seguridad, accesibilidad y eficiencia».

Los ciudadanos acudirán a los Centros de Registro y Votación con su documento nacional de identidad vigente, para completar los trámites fijados a cada uno de los votantes.

El Decreto Electoral que legaliza las elecciones, publicado el 2 de junio, considera esa inscripción obligatoria para ejercer el derecho al voto, gestión a la que concede un plazo de 90 días a partir de este lunes 20 de julio, recuerda el comunicado.

La Oficina Nacional de Identificación estima que existen en el país unos 6,5 millones de personas en edad de votar, cuyo registro permitirá a la institución electoral perfeccionar el padrón electoral y determinar el número exacto de votantes.

Según el comunicado, suman 23 los municipios ocupados por grupos armados, en los cuales el CEP postergó las inscripciones.

El artículo 59 del Decreto Electoral establece que «los ciudadanos deben presentarse en persona en el Centro de Registro y Votación.

Organizaciones nacionales y medios de prensa cuestionaron en los últimos meses el atraso de las elecciones, exigidas por instituciones de derechos humanos dentro y fuera del país contra la inseguridad y la estabilidad perdida por gobernantes provisionales como el actual.

of-am