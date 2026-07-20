Cancelan 18 vuelos entre SD y Nueva York por mal tiempo EU

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.– Un total de 18 vuelos con origen y destino en el área de Nueva York fueron cancelados en el Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA) debido a las condiciones meteorológicas adversas que afectan el noreste de Estados Unidos.

Las cancelaciones involucran operaciones programadas este lunes y han impactado a cientos de pasajeros que tenían previsto viajar entre República Dominicana y esa importante zona metropolitana estadounidense.

De acuerdo con informes aeroportuarios, los vuelos afectados corresponden a 10 llegadas y 8 salidas desde y hacia los aeropuertos de Nueva York, donde las inclemencias del tiempo han provocado interrupciones en las operaciones aéreas.

Las principales aerolíneas afectadas por la situación son JetBlue Airways, Delta Air Lines y Arajet, compañías que operan una alta frecuencia de vuelos entre República Dominicana y la ciudad de Nueva York.

Las autoridades aeroportuarias indicaron que las cancelaciones responden exclusivamente a razones de seguridad operacional derivadas de las condiciones climáticas en territorio estadounidense, por lo que recomendaron a los pasajeros mantenerse en contacto con sus respectivas aerolíneas para verificar el estatus de sus vuelos y gestionar posibles reprogramaciones.

La situación ha generado retrasos y ajustes en los itinerarios de viajeros que se desplazan entre ambos destinos, una de las rutas aéreas con mayor movimiento de pasajeros entre República Dominicana y Estados Unidos.

Se espera que las operaciones se normalicen gradualmente una vez mejoren las condiciones meteorológicas que afectan la región noreste estadounidense.

of-am