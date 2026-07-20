Abinader inaugura pabellones voleibol y taekwondo para JCC

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SANTO DOMINGO. – A solo cuatro días de la inauguración de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, el presidente Luis Abinader encabezó este lunes la apertura de los pabellones de voleibol y taekwondo del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, como parte de los trabajos finales de preparación del principal evento multideportivo de la región.

Durante el acto celebrado en el pabellón de voleibol, el Mandatario entregó la bandera nacional a la delegación dominicana que representará al país en la justa deportiva. Posteriormente, presenció un partido de exhibición entre las selecciones de República Dominicana y Cuba.

Abinader también realizó un recorrido de supervisión por las diferentes instalaciones deportivas del Centro Olímpico, acompañado por el ministro de Vivienda y Edificaciones, Víctor (Ito) Bisonó, y el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, con el propósito de verificar el avance y la calidad de las obras ejecutadas para el evento.

ITO BISONO DESTACA IMPACTO INVERSIONES

Durante la actividad, Bisonó destacó el impacto de las inversiones realizadas en la infraestructura deportiva nacional.

“Construir infraestructuras siempre será relevante, pero construir oportunidades siempre será más trascendental. Estas son obras que se hacen pensando en la gente”, expresó el funcionario.

MINISTRO DE DEPORTES VALORA TRANSFORMACION INSTALACIONES

Por su parte, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, valoró la transformación de los escenarios deportivos y anunció que se han destinado RD$70 millones en incentivos para los atletas dominicanos que obtengan medallas durante la competencia.

La inversión total para la rehabilitación y acondicionamiento de las instalaciones deportivas asciende a aproximadamente RD$9,000 millones, con el objetivo de garantizar espacios modernos y adecuados bajo estándares internacionales.

INSTALACIONES ENTREGADAS

Entre las obras entregadas por el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED) en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte figuran los pabellones de voleibol de competencia y entrenamiento, la pista de atletismo Félix Sánchez, el pabellón de esgrima, los estadios de softbol A y B, el Centro Acuático, el estadio de béisbol 3 y los pabellones de karate, taekwondo y ajedrez.

Asimismo, en el Parque del Este fueron entregados el campo de tiro con arco y los pabellones de halterofilia, gimnasia, tenis de mesa y balonmano.

En la actividad participaron además el presidente del Comité Organizador de Santo Domingo 2026, José Monegro; el presidente de Centro Caribe Sports, Luis Mejía Oviedo; así como otras autoridades gubernamentales y deportivas.

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