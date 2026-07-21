Copa Mundial de Fútbol ya se encuentra con Rodri en España

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Madrid, 21 jul.- La Copa Mundial de Fútbol se mostró en España en manos de Rodri Hernández, capitán de la selección que anoche conquistó el máximo trofeo de la FIFA.

Alrededor de las 14:40 horas, el avión de Iberia que transportó a los campeones desde Nueva York, aterrizó en el aeropuerto de Barajas, donde una discreta multitud de amigos y familiares ovacionaron a los jugadores, y en especial, al técnico Luis de la Fuente.

Según el programa oficial dado a conocer por la Real Federación Española de Fútbol, el equipo se trasladó a un hotel de Madrid, donde pernoctarán un rato y se cambiarán de ropa para ir al Palacio de la Zarzuela, donde los recibirán los reyes de España, Felipe VI y Letizia.

Luego, se trasladarán a la sede principal del Gobierno, el Palacio de Moncloa, donde los recibirá el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, junto a varios ministros.

Finalmente, sobre las 21:00 hora local y después de transitar en un autobús descapotado por avenidas principales de esta capital, se concentrarán en la fuente de Cibeles para celebrar junto a miles de aficionados la segunda estrella mundial del deporte de las multitudes.

España alcanzó su primer cetro de la FIFA en la liza del orbe de Sudáfrica 2010, con el gol histórico a los 116 minutos en prórroga de Andrés Iniesta, en Johannesburgo.

En esta ocasión, correspondió tamaño honor a Ferrán Torres, autor del tanto decisivo a los 106 minutos del tiempo extra, en la cancha del Metlife Stadium de New Jersey.

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