RD pide acelerar despliegue de la fuerza internacional en Haití

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NUEVA YORK.– El ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, Roberto Álvarez, instó este lunes a la comunidad internacional a acelerar el despliegue de la Fuerza de Supresión de Pandillas en Haití y a endurecer las sanciones contra las personas y grupos que financian las organizaciones criminales que operan en esa nación caribeña.

Durante una intervención ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), el canciller dominicano advirtió que la simple prórroga del mandato de la misión multinacional de apoyo a la seguridad, aprobada en septiembre del año pasado, no será suficiente para garantizar resultados efectivos en la lucha contra la violencia y la inseguridad que afectan a Haití.

Álvarez señaló que la grave crisis haitiana continúa representando una amenaza para la estabilidad regional, por lo que consideró imprescindible que la comunidad internacional adopte medidas más contundentes para fortalecer las capacidades operativas de la fuerza desplegada en ese país.

Asimismo, insistió en la necesidad de identificar y sancionar a quienes financian y respaldan las actividades de las bandas armadas, responsables de gran parte de la violencia, el desplazamiento de personas y el deterioro institucional que enfrenta Haití.

El jefe de la diplomacia dominicana reiteró que la situación haitiana requiere una respuesta urgente, coordinada y sostenida de la comunidad internacional para restablecer la seguridad y crear las condiciones necesarias para la recuperación política, económica y social del vecino país.

Las declaraciones de Álvarez se producen en momentos en que diversos organismos internacionales han alertado sobre el avance de las pandillas haitianas y el agravamiento de la crisis humanitaria y de seguridad en la nación más pobre del continente.

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