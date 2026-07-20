CD aprueba en segunda lectura proyecto modifica Código Penal

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SANTO DOMINGO.– La Cámara de Diputados (CD) aprobó este lunes, en segunda lectura, el proyecto de ley que introduce modificaciones al nuevo Código Penal de la República Dominicana, en una sesión marcada por amplios debates entre las distintas bancadas legislativas.

La iniciativa, que busca ajustar y fortalecer varios aspectos de la Ley 74-25, fue respaldada por la mayoría de los legisladores presentes y ahora continuará el proceso legislativo correspondiente antes de su eventual promulgación.

Durante los debates, diputados destacaron la necesidad de adecuar la legislación penal a las nuevas realidades sociales, tecnológicas y jurídicas del país, con el propósito de garantizar una persecución más efectiva de los delitos y una mayor protección de los derechos de las víctimas.

El nuevo Código Penal sustituyó la normativa que estuvo vigente desde el siglo XIX y forma parte de un amplio proceso de modernización del sistema de justicia dominicano.

La pieza incluye ajustes a diversas disposiciones contenidas en la legislación aprobada el pasado año, las cuales han sido objeto de análisis por parte de juristas, organizaciones de la sociedad civil y sectores políticos.

La aprobación en segunda lectura representa un paso importante dentro del proceso de revisión legislativa, uno de los temas que ha generado mayor atención en el Congreso Nacional debido a su impacto en el sistema judicial y en la política criminal del Estado.

Con esta decisión, los legisladores buscan fortalecer el marco jurídico penal y responder a los desafíos actuales en materia de seguridad ciudadana, criminalidad y protección de derechos fundamentales.

Se espera que en los próximos días las autoridades ofrezcan mayores detalles sobre las modificaciones aprobadas y el calendario para la entrada en vigor de las nuevas disposiciones.

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