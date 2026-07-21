¿Se puede comer frutas en la noche?

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Se ha dicho que no se debe comer frutas en horas de la noche. Desde un punto de vista químico se debe saber que el cuerpo aprovecha los azúcares y las vitaminas de forma similar sin importar la hora del día en que sean consumidos. Aunque, se debe destacar que estudios recientes (Crononutrición) han mostrado que el cuerpo maneja mejor los alimentos en el día que en la noche, pero eso no significa que las frutas sean dañinas.

Por conveniencia, se recordará un profesor que en un curso de doctorado sobre Microbiología de los Alimentos decía: “Hay muchas formas de cómo alimentarse y una sola forma de cómo nutrirse”.

Las personas sanas, o aparentemente sanas, inicialmente podrían comer frutas a cualquier hora del día. En general, no existe documentación fiable que indique que comer frutas en la noche es perjudicial.

Quizás, la confusión que ha generado dudas esté relacionada con el contenido de azúcar. En particular, se reitera que los azúcares naturales de las frutas se metabolizan de igual manera sin importar la hora del día. Lo más importante es la cantidad que se come en un momento y cómo se distribuyen los alimentos en el resto de la dieta a lo largo del día.

Diabetes

Es cierto que en personas con diabetes, la situación es distinta. El consumo de frutas con alto índice glucémico en la noche puede provocar elevaciones significativas de la glucosa en sangre, especialmente si se ingieren en forma de jugos, donde la fibra se elimina y muchas veces se añade azúcar. La fibra de la fruta entera es clave para regular la absorción de azúcares y evitar picos glucémicos, es decir, que suba el azúcar en la sangre.

Frutas como la manzana, pera, aguacate y frutos rojos pueden ser degustados aún por los diabéticos en las horas de la noche debido a su bajo índice glucémico.

Por tanto, más que prohibir la fruta en la noche, lo recomendable es moderar las cantidades que se comen, elegir variedades menos azucaradas y preferir siempre la fruta entera sobre los jugos.

La idea de que “no se deben comer frutas de noche” es un mito, una falsa creencia. Lo importante no es la hora, sino la cantidad consumida y la forma de preparación. Para los diabéticos, la advertencia es clara: evitar jugos y preferir frutas enteras con fibra. En personas sanas, comer fruta en la noche no representa un riesgo, sino una opción saludable frente a otros alimentos industrializados que generalmente son utilizados como postres nocturnos.

En síntesis, la recomendación general, basada en evidencia científica y en prácticas de higiene del sueño, es esperar entre 2 y 3 horas después de haber comido antes de acostarse. Esto permite que el proceso digestivo avance lo suficiente para evitar reflujo, pesadez o alteraciones en la calidad del descanso.

Además, desde un punto de vista puramente químico, lo que se debe comer cada hora debería estar relacionado con las actividades físicas y mentales que se van a realizar posteriormente.

huco71@gmail.com

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