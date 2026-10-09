Dodgers y Rays avanzan Series Campeonato de Grandes Ligas

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NUEVA YORK.- Los Dodgers de Los Ángeles y los Rays de Tampa Bay avanzaron a las Series de Campeonato de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), tras imponerse en sus respectivas Series Divisionales y mantener vivas sus aspiraciones de conquistar la Serie Mundial. <Cite refs={[«turn961565news12″,»turn961565search0»]}/>

Los Dodgers derrotaron 4-1 a los Bravos de Atlanta en el cuarto partido de la serie, para imponerse 3-1 y conseguir su clasificación a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Andy Pages fue decisivo al conectar un sencillo de dos carreras en la séptima entrada, mientras Max Muncy agregó un cuadrangular solitario en el noveno episodio para asegurar la victoria. El pitcheo de Los Ángeles limitó la ofensiva de Atlanta y aseguró el pase a la siguiente ronda. <Cite refs={[«turn961565news14″,»turn961565news18»]}/>

TAMPA BAY ELIMINA A LOS YANKEES

Por su parte, los Rays completaron una barrida de tres partidos sobre los Yankees de Nueva York al ganar 4-3, resultado que les permitió avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Víctor Mesa Jr. conectó un cuadrangular de dos carreras en la sexta entrada para romper el empate y encaminar a Tampa Bay hacia la victoria. Una controvertida decisión arbitral por interferencia de un aficionado también favoreció a los Rays, al convertir en doble un batazo de Anthony Volpe que inicialmente parecía un jonrón de dos carreras. <Cite refs={[«turn961565news13″,»turn961565search4»]}/>

DODGERS SE MEDIRÁN A MILWAUKEE

Los Dodgers enfrentarán a los Cerveceros de Milwaukee en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, luego de que estos eliminaran a los Padres de San Diego con una victoria 3-1 en el cuarto encuentro.

Mientras tanto, Tampa Bay espera al ganador de la serie entre los Guardianes de Cleveland y los Medias Blancas de Chicago para disputar el título de la Liga Americana. <Cite refs={[«turn961565news16″,»turn961565search0»]}/>

Ambas novenas buscarán continuar su camino hacia la Serie Mundial, prevista para comenzar el 23 de octubre.

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