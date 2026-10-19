Documental explora el legado humano y cultural tabaco de RD

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Santo Domingo, 19 oct.- El documental «Más Allá del Humo», dirigido por la dominicana Mariel Aponte, llegará a los cines este mes con una mirada a las historias familiares y los vínculos culturales que rodean la elaboración del cigarro, trascendió hoy.

La película, producida por Sterlyn Ramírez, fundadora de Selene Films, trasciende el proceso de fabricación para explorar las experiencias de quienes heredan una tradición ligada a la identidad nacional y buscan definir su propia relación con ese legado.

A través de las historias de Wander, Nirka y Tony, el audiovisual aborda la transmisión de conocimientos entre generaciones, el sentido de pertenencia y los desafíos de preservar las costumbres sin renunciar a los cambios personales y sociales.

«Más Allá del Humo» tiene una duración de 71 minutos y está hablada en español e inglés. Según su directora, el proyecto evolucionó desde una exploración de la tradición tabacalera hacia un relato sobre las familias que la cultivan, transmiten y transforman.

La producción invita a reflexionar sobre el papel de las tradiciones en la construcción de la identidad y las formas en que las nuevas generaciones pueden mantener ese patrimonio cultural mientras desarrollan sus propias perspectivas.

El estreno está previsto para el 29 de octubre en los cines del país, con el apoyo de empresas vinculadas a los sectores industrial, turístico, sanitario y tabacalero, entre ellas Grupo Linda, Aeropuerto Internacional del Cibao y las compañías De los Reyes Cigars y La Flor Dominicana.

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