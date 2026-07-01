DNCD dice decomisó 914 kilos de drogas en últimos 30 días

El organismo refirió en una nota que esto es el resultado de 288 allanamientos y más 15,000 intervenciones desplegadas por sus equipos y miembros del Ministerio Público, dirigidas a desmantelar los puntos de ventas de sustancias narcóticas y arrestar a los individuos vinculados a ese delito.

MAS DE 3,500 PERSONAS APRESADAS Las acciones condujeron al apresamiento de 3,560 personas y se incautaron además, 40 armas de fuego, 79 machetes y cuchillos, 20 vehículos, 1,170 motocicletas, 10 chalecos antibalas, 212 radios de comunicación, 667 balanzas, 28 tragamonedas, entre otros utensilios utilizados por las redes del microtráfico para el empaque y venta de sustancias narcóticas. Estos resultados son parte de la implementación y reforzamiento de las nuevas estrategias, conjuntas y focalizadas, que encabeza el Ministerio de Interior y Policía, a través de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), aseguró la entidad. NEUTRALIZAR LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN

Las autoridades aseguraron que continuarán operativos en todo el territorio nacional dirigidos a neutralizar las redes de distribución y asegurar el arresto de los principales cabecillas de estas estructuras dedicadas al tráfico y comercialización de narcóticos. Los operativos de interdicción contra el tráfico de drogas, abarcaron barrios del Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, La Altagracia, Hato Mayor, El Seibo, La Romana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona, San Juan y La Vega. Se extendieron además a sectores de Santiago, Puerto Plata, Monseñor Nouel, Duarte, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Samaná, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Pedernales, San José de Ocoa, entre otras.

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