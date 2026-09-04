CNTD defiende la inversión productiva fondos de pensiones

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SANTO DOMINGO.- La Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) expresó su preocupación por informaciones difundidas en medios de comunicación que, a su juicio, generan confusión sobre los recursos acumulados en los fondos de pensiones de la Seguridad Social.

La organización sindical respaldó la inversión de esos recursos en actividades productivas que generen empleos y contribuyan al desarrollo económico y social del país, al considerar que se trata de capitales destinados a garantizar las pensiones de los trabajadores.

SEGURIDAD DE LOS RECURSOS

La CNTD señaló que la Ley 87-01, que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social, establece mecanismos para proteger esos fondos y evitar que sean desviados de su objetivo principal.

Citó el artículo 96, que dispone que las AFP deben invertir los recursos de los fondos de pensiones procurando obtener una rentabilidad real que incremente las cuentas individuales de los afiliados, dentro de los límites establecidos por la legislación.

CONTROL Y SUPERVISIÓN

Asimismo, destacó que el artículo 99 ordena la existencia de una Comisión Clasificadora de Riesgos, encargada de determinar el nivel de riesgo de los instrumentos financieros en los que pueden invertirse los fondos.

Estos recursos pueden colocarse en títulos de deuda pública, instrumentos del Banco Central, valores de renta fija privada y fideicomisos, entre otros mecanismos autorizados.

La comisión está integrada por autoridades de los sectores financiero, monetario, asegurador y de valores, además de un representante técnico de los afiliados.

CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL

La CNTD resaltó finalmente que el artículo 101 establece que los títulos e instrumentos financieros adquiridos con los fondos de pensiones deben permanecer bajo la custodia del Banco Central, como medida para salvaguardar los intereses de los afiliados.

La entidad sostuvo que estos fondos, además de garantizar las pensiones futuras, fomentan el ahorro y contribuyen al crecimiento económico nacional.

an/am