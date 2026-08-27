Dirigentes transporte aseguran no aumentarán precio pasaje

Asimismo, se comprometieron a trabajar de manera conjunta con la institución para contribuir a reducir las muertes por siniestros de tránsito.

El Intrant dijo en una nota, que los dirigentes manifestaron manifestaron su disposición de acompañar las acciones dirigidas a mejorar el tránsito, la movilidad y la seguridad vial en el país.

Los representantes de la Coordinación de la Alta Dirigencia del Transporte en la República Dominicana (G-12) dieron la bienvenida a Méndez, a quien definieron como “un gran hermano”, y señalaron que, como hombres del volante, están en disposición de trabajar de la mano con su gestión en la búsqueda de soluciones a los principales desafíos que enfrenta el sector transporte.