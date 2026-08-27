Dirigentes transporte aseguran no aumentarán precio pasaje

El Intrant dijo en una nota, que los dirigentes manifestaron manifestaron su disposición de acompañar las acciones dirigidas a mejorar el tránsito, la movilidad y la seguridad vial en el país.
Los representantes de la Coordinación de la Alta Dirigencia del Transporte en la República Dominicana (G-12) dieron la bienvenida a Méndez, a quien definieron como “un gran hermano”, y señalaron que, como hombres del volante, están en disposición de trabajar de la mano con su gestión en la búsqueda de soluciones a los principales desafíos que enfrenta el sector transporte.
Como muestra de esa política, puso nuevamente a disposición de los representantes del sector su número de teléfono personal, 809-773-4447, para mantener un canal de comunicación directo.
“Estoy disponible las 24 horas, los siete días de la semana y sin agenda para recibir a empresarios del transporte, gremios y colaboradores en todo lo relacionado con la movilidad terrestre. En todo lo que podamos coordinar y aportar, siempre estaré disponible para ellos; solo tienen que llamarme al 809-773-4447”, reiteró Méndez.