Dirigentes transporte aseguran no aumentarán precio pasaje

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Méndez se reunió este miércoles 26 de agosto con representantes de diversos gremios del transporte.
  • Por EFE
  • Fecha: 27/08/2026
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Santo Domingo, 26 ago (EFE).- Dirigentes del transporte expresaron este miércoles su respaldo al flamante director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Juan Manuel Méndez García, y aseguraron que no contemplan aumentar el costo de los pasajes en ninguna de las rutas que representan.
Asimismo, se comprometieron a trabajar de manera conjunta con la institución para contribuir a reducir las muertes por siniestros de tránsito.

El Intrant dijo en una nota, que los dirigentes manifestaron manifestaron su disposición de acompañar las acciones dirigidas a mejorar el tránsito, la movilidad y la seguridad vial en el país.

Los representantes de la Coordinación de la Alta Dirigencia del Transporte en la República Dominicana (G-12) dieron la bienvenida a Méndez, a quien definieron como “un gran hermano”, y señalaron que, como hombres del volante, están en disposición de trabajar de la mano con su gestión en la búsqueda de soluciones a los principales desafíos que enfrenta el sector transporte.

PROMETE GESTIÓN DE PUETAS ABIERTAS EN EL INTRANT
Méndez agradeció el respaldo de los transportistas y reiteró que llegó al Intrant con la disposición de escuchar a todos los sectores y mantener una gestión de puertas abiertas, sustentada en el diálogo, la apertura y el respeto a la ley.

Como muestra de esa política, puso nuevamente a disposición de los representantes del sector su número de teléfono personal, 809-773-4447, para mantener un canal de comunicación directo.

“Estoy disponible las 24 horas, los siete días de la semana y sin agenda para recibir a empresarios del transporte, gremios y colaboradores en todo lo relacionado con la movilidad terrestre. En todo lo que podamos coordinar y aportar, siempre estaré disponible para ellos; solo tienen que llamarme al 809-773-4447”, reiteró Méndez.

an/am
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