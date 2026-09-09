Director INAPA expondrá ante OEA avances en saneamiento

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SANTO DOMINGO.- El director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud, presentará este jueves ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) los avances y experiencias de República Dominicana en materia de agua potable y saneamiento costero.

Arnaud tendrá a su cargo la presentación principal durante una reunión extraordinaria del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI), que se celebrará a partir de las 2:30 hora local en la sede de la OEA, en Washington, bajo el lema «Agua limpia, comunidades fuertes, un hemisferio más resiliente», de acuerdo con un comunicado de Inapa.

Durante su intervención, Arnaud expondrá el Programa de Agua y Saneamiento Costero de República Dominicana, así como la experiencia del país y las lecciones que puede aportar al fortalecimiento de la cooperación hemisférica.

La presentación permitirá compartir con las delegaciones de los Estados miembros de la OEA las iniciativas impulsadas por el Gobierno dominicano para ampliar el acceso al agua potable, mejorar los sistemas de saneamiento y proteger a las comunidades y zonas costeras.

El CIDI es uno de los órganos principales de la OEA y depende directamente de la Asamblea General. Está integrado por todos los Estados miembros y tiene capacidad decisoria en materia de cooperación solidaria, con el propósito de apoyar el desarrollo integral y contribuir a la reducción de la pobreza.

La reunión contará con las intervenciones del secretario general de la OEA, Albert Ramdin; del presidente del CIDI y representante permanente de Antigua y Barbuda ante la OEA, Sir Ronald Sanders; y de la embajadora y representante permanente de República Dominicana ante ese organismo, Mayerlyn Cordero Díaz.

El programa también contempla las intervenciones de Francisco González, representante del área de Saneamiento y Residuos Sólidos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y de Andrés Sánchez, gerente del Programa de Agua para las Américas de la OEA.

Posteriormente, se abrirá un espacio para preguntas y comentarios de las delegaciones participantes.