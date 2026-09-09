Director INAPA expondrá ante OEA avances en saneamiento

SANTO DOMINGO.- El director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud, presentará este jueves ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) los avances y experiencias de República Dominicana en materia de agua potable y saneamiento costero.
Arnaud tendrá a su cargo la presentación principal durante una reunión extraordinaria del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI), que se celebrará a partir de las 2:30 hora local en la sede de la OEA, en Washington, bajo el lema «Agua limpia, comunidades fuertes, un hemisferio más resiliente», de acuerdo con un comunicado de Inapa.
Durante su intervención, Arnaud expondrá el Programa de Agua y Saneamiento Costero de República Dominicana, así como la experiencia del país y las lecciones que puede aportar al fortalecimiento de la cooperación hemisférica.
La presentación permitirá compartir con las delegaciones de los Estados miembros de la OEA las iniciativas impulsadas por el Gobierno dominicano para ampliar el acceso al agua potable, mejorar los sistemas de saneamiento y proteger a las comunidades y zonas costeras.
El CIDI es uno de los órganos principales de la OEA y depende directamente de la Asamblea General. Está integrado por todos los Estados miembros y tiene capacidad decisoria en materia de cooperación solidaria, con el propósito de apoyar el desarrollo integral y contribuir a la reducción de la pobreza.
La reunión contará con las intervenciones del secretario general de la OEA, Albert Ramdin; del presidente del CIDI y representante permanente de Antigua y Barbuda ante la OEA, Sir Ronald Sanders; y de la embajadora y representante permanente de República Dominicana ante ese organismo, Mayerlyn Cordero Díaz.
El programa también contempla las intervenciones de Francisco González, representante del área de Saneamiento y Residuos Sólidos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y de Andrés Sánchez, gerente del Programa de Agua para las Américas de la OEA.
Posteriormente, se abrirá un espacio para preguntas y comentarios de las delegaciones participantes.
y do’nde o en que’ parte… se meta china… que de’, para que… e’ste, se desarrolle?… el ejemplo mas… palpable ha ocurrido… en nuestra nacion… donde, el delincuente… PLD-danilismo… se dejo’ embaucar… y entra, sacando… a taiwa’n… pais que… por mas de 6… decadas… estuvo participando… en el desarrollo… de r. d. y ahora, que ha hecho… los ojos e’ mimes… en r. d., sino, llenarlos de… tiendas y productos… de mala
… calidad, compitiendo… con la nuestra… explicaciones, no son… necesarias, por las… realidades de cada dia… no mas enganos… con los ojos e’ mimes… donde se meten… son plagas… dificiles de erradicar…
LOS CHINOS DONDE QUIERA QUE VAN SE QUIEREN APODERAR DE LOS MERCADOS Y LOS RECURSOS DE LOS PAISES, OOOOOOOOOOOH PERO VAYA UN EXTRANJERO A JODER A CHINA, QUE LO QUE PUEDE ENCONTRAR ES LA AHORCA.
Y A LOS CHINOS QUIENES LOS NOMBRÓ DEFENSORES DE AMERICA LATINA? CHINOS DEL DIABLO, SON PEORES IMPERIALISTAS Y MAS EXPLOTADORES QUE LOS AMERICANOS.
Quien va solicitar visa a china si en china hay 700 millones de gentes pobre comiendo sopa de cucaracha alargatijks y culebras y arroz con ratones quién es loco para ir a china unnoaks de personas asquerosas e indeseables
¡Mátense!
¡TAIWAN !TAMPOCO! ES PROVINCIA CHINA
YA QUE LA REPÚBLICA DE TAIWAN SE FUNDO ANTES QUE LA REPUBLICANOS POPULAR CHINA
🚨🚨🚀🚀🚀
SAUL EL C H O P O ARRIMAO AMANECIO QUILLAO Y CON LA DIARREA EN CONTENCION. SE APLICO UN TAPON….NO PUBLICA LA PELA QUE LE ESTAN DANDO A SU AMO YANKI………QUE PAPELASO!!!🚨🚨🚀🚀🚀….PON LOS VIDEOS…..MAL D I TO C HO P O
SAUL NO LE HAGA CASON A ESTE HIJO DE UNA PROSTITUTA SIEMPRE ESTA ENDROGADO SOLO MIRAS LOS QUE ESCRIBES Y COMO LO ESCRIBE CLARO QUE ES UN ANORMAL IDIOTA Y ESTUPIDO COMUNISTA,ESTA LAS DROGASLO TIENEN LOCO