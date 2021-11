Director de la Policía anuncia pago atrasado a pensionados

Luis Eduardo Alberto Then y Frank Jorge Elías

SANTO DOMINGO.- El director de la Policía Nacional, Luis Eduardo Alberto Then, anunció el pago de retroactivos a pensionaldos y miembros de esa institución.

Explicó que tras una reunión con el presidente Luis Abinader, el Mandatario le garantizó los recursos para cumplir con los casos de pagos y retroactivos atrasados.

«Ya no habrá policías que protesten por la falta de pago, ya nosotros acabamos de pagar a aquellos hombres y mujeres que no le habían pagado su dinero por años», precisó Then durante una visita de cortesía al presidente del Grupo Súper Canal, Frank Jorge Elías.

Then valoró que como Ministro de Turismo durante el gobierno de Joaquín Balaguer, Jorge Elías propulsó la Policía Turística (POLITUR) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria.

Jorge Elías, de su lado, destacó como positivas las medidas tomadas en la actual dirección policial. «Era tiempo de que la jefatura y los gobiernos tuvieran esa actitud de poner la casa al día y de pagarle a tiempo a esos infelices que arriesgan toda su vida y al final se van con dos o tres pesos y tampoco aparecían», declaró.

El presidente del Grupo Super Canal entregó al jefe policial un ejemplar del Libro titulado el Último Ayudante Militar, de la autoría de su padre, el exgeneral Marcos A. Jorge Moreno, quien fue dos veces jefe de Estado Mayor del Ejército.

Jorge Elías estuvo acompañado del vicepresidente del Grupo Súper Canal, Marcos Jorge Kurdas; el vicepresidente de Operaciones, Manuel Tavarez, y Ramón Mercedes.