PRM elegirá autoridades el 9 agosto para período de 2 años

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

Santo Domingo, 5 jul (EFE).- El Partido Revolucionario Moderno (PRM) aprobó este domingo una reforma parcial de sus estatutos que reduce de cuatro a dos años el próximo período de sus autoridades y crea una nueva estructura de dirección que permitirá al presidente de la organización delegar las funciones ejecutivas en el primer vicepresidente.

GESTIONAN ABINADER SEA PRESIDENTE DEL PARTIDO

Los cambios fueron aprobados en medio de las gestiones para que el presidente Luis Abinader asuma la presidencia del partido mientras concluye su mandato constitucional.

La reforma elimina la figura del coordinador ejecutivo de la presidencia y dispone que el primer vicepresidente asuma la coordinación ejecutiva de esa instancia, además de convertirse en el primero en la línea de sucesión del presidente del partido.

Como parte de las modificaciones, el PRM incorporó una disposición transitoria que establece que las autoridades que resulten electas el próximo 9 de agosto ejercerán un período excepcional de dos años, entre 2026 y 2028, en lugar de los cuatro años previstos en los estatutos.

A partir del siguiente proceso interno, que se celebrará después de las elecciones nacionales de 2028, las autoridades volverán a ser escogidas para períodos ordinarios de cuatro años.

AMPLIAN A 65 NUMERO MIEMBROS DE DIRECCION EJECUTIVA

La reforma también amplía de 60 a 65 el número máximo de integrantes de la Dirección Ejecutiva y modifica el mecanismo para escoger a los vicepresidentes, quienes serán distribuidos de manera proporcional a los votos válidos obtenidos por la plancha ganadora de la presidencia del partido.

Asimismo, dispone que, una vez concluidas las elecciones nacionales de 2028, la siguiente dirección del PRM volverá a ser escogida mediante el voto universal, directo y secreto de la militancia, dejando la convención de delegados como una modalidad excepcional para el proceso de este año.

El Comité Nacional había aprobado la semana pasada que las nuevas autoridades fueran elegidas mediante una convención de delegados. Este domingo, además, la organización pospuso para entre el 2 y el 9 de agosto la elección de su presidente, vicepresidentes, secretario general y subsecretarios generales.

La reforma estatutaria se produce en medio de la competencia entre las principales figuras del oficialismo por la candidatura presidencial de 2028 y de reiterados llamados de la dirección del partido a preservar la unidad interna.EFE

rsl