Presidente PRD propone alianza para desplazar PRM del poder

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SANTO DOMINGO. – El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, llamó este domingo a las fuerzas políticas de oposición a impulsar una gran alianza nacional con el propósito de desplazar del poder al Partido Revolucionario Moderno (PRM) en las elecciones de 2028 y presentar una alternativa de gobierno para la República Dominicana.

El planteamiento fue hecho durante una asamblea de dirigentes celebrada en la Casa Nacional del PRD, con motivo del 65 aniversario de la llegada de esa organización política al país, donde Vargas sostuvo que la oposición enfrenta una responsabilidad histórica ante lo que calificó como el deterioro que vive la nación bajo la actual administración gubernamental.

«Es un momento en el que deben prevalecer la sensatez, la madurez y, sobre todo, el sentido político. Exijo y planteo que reflexionemos profundamente sobre lo que puede ser una alianza opositora nacional que realmente contribuya a sacar de una vez por todas a este mal gobierno del Palacio Nacional», expresó.

OPINA RD EXPERIMENTA RETROCESOS

Vargas opinó que el país ha experimentado retrocesos en sectores estratégicos como la agricultura, la salud y la educación, atribuyendo esa situación a una gestión que, según dijo, no ha logrado responder a las principales necesidades de la población.

Reafirmó el compromiso del PRD de continuar trabajando en la construcción de una propuesta de gobierno con visión de Estado, orientada al desarrollo nacional, el fortalecimiento institucional y el bienestar de los ciudadanos.

Destacó que el legado histórico de esa organización obliga a su dirigencia a defender la democracia y promover una alternativa política capaz de impulsar el progreso del país.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

La actividad reunió a integrantes de la Dirección Nacional del PRD, dirigentes provinciales, municipales y del Distrito Nacional, así como representantes de la Juventud Revolucionaria Dominicana (JRD), la Federación Dominicana de Mujeres Social Demócratas (FEDOMUSDE), autoridades municipales y dirigentes de distintos frentes sectoriales.

Durante el encuentro, la dirección del PRD informó que continúa avanzando el proceso de reorganización y fortalecimiento institucional mediante la consolidación de sus estructuras en todo el territorio nacional, el fortalecimiento del trabajo comunitario y la preparación de la organización con miras a los desafíos políticos y electorales de 2028.

Asimismo, fueron impartidas orientaciones para intensificar los trabajos organizativos, ampliar la presencia territorial del partido e incorporar nuevos dirigentes y sectores de la sociedad a las filas perredeístas.

La asamblea se desarrolló en el marco de la conmemoración del 65 aniversario de la llegada del PRD a la República Dominicana, ocurrida el 5 de julio de 1961, tras el fin de la dictadura encabezada por Rafael Leónidas Trujillo.

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