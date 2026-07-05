FNP llama a conformar amplio movimiento unidad nacional

Pelegrín Castillo y otros dirigentes de la FNP cuando depositaban una ofrenda floral ante el Altar de la Patria con motivo del 46 aniversario de la fundación de este partido.

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SANTO DOMINGO.– La Fuerza Nacional Progresista (FNP) reafirmó este domingo su compromiso con la defensa de la soberanía nacional y llamó a la conformación de un amplio movimiento de unidad nacional, al considerar que la República Dominicana enfrenta uno de los momentos más delicados de su historia.

En un documento difundido con motivo del 46 aniversario de la fundación de la FNP, que se conmemora este 6 de julio, su presidente, Pelegrín Horacio Castillo Semán, sostuvo que el país atraviesa una etapa de profundas amenazas institucionales, sociales y geopolíticas, por lo que exhortó a los dominicanos a unirse por encima de las diferencias partidarias e ideológicas.

CRISIS DE HAITÍ

La organización expresó preocupación por la crisis que afecta a Haití y sus posibles repercusiones sobre la República Dominicana, y advirtió sobre los riesgos que la misma representa para la estabilidad nacional y regional. Asimismo, reiteró denuncias sobre presuntos intereses externos que, según afirma, buscan incidir en la realidad demográfica, política y jurídica dominicana.

CRISIS ESTRUCTURAL EN REPUBLICA DOMINICANA

En su declaración, la FNP también criticó el funcionamiento del sistema político dominicano, al sostener que atraviesa una crisis estructural que ha debilitado las instituciones del Estado y favorecido prácticas de corrupción, concentración económica y criminalidad organizada. A juicio del partido, esa situación evidencia el agotamiento del actual modelo republicano.

NUEVA RESTAURACIÓN Y NUEVA REPÚBLICA

Castillo Semán planteó la necesidad de emprender una “Nueva Restauración” y construir una “Nueva República”, iniciativa que, según explicó, tendría como objetivo fortalecer la soberanía, recuperar la institucionalidad y promover un proyecto nacional de largo plazo.

El dirigente anunció un relanzamiento de la FNP en un proceso que no estará limitado a la participación en los próximos procesos electorales, sino que buscará impulsar un movimiento de mayor alcance orientado, según indicó, a la defensa de la identidad nacional y la preservación del Estado dominicano.

RECONOCIMIENTO A LA FNP

Finalmente, el presidente de la FNP rindió homenaje al fundador y líder histórico de la organización, Marino Vinicio Castillo, destacando sus aportes a la vida política nacional.

Convocó a la ciudadanía a integrarse a la organización para contribuir, según expresó, a la construcción de un nuevo proyecto de nación bajo el lema de “salvar la Nación Dominicana”.

sp-am