FNP llama a conformar amplio movimiento unidad nacional

SANTO DOMINGO.– La Fuerza Nacional Progresista (FNP) reafirmó este domingo su compromiso con la defensa de la soberanía nacional y llamó a la conformación de un amplio movimiento de unidad nacional, al considerar que la República Dominicana enfrenta uno de los momentos más delicados de su historia.
En un documento difundido con motivo del 46 aniversario de la fundación de la FNP, que se conmemora este 6 de julio, su presidente, Pelegrín Horacio Castillo Semán, sostuvo que el país atraviesa una etapa de profundas amenazas institucionales, sociales y geopolíticas, por lo que exhortó a los dominicanos a unirse por encima de las diferencias partidarias e ideológicas.
CRISIS DE HAITÍ
La organización expresó preocupación por la crisis que afecta a Haití y sus posibles repercusiones sobre la República Dominicana, y advirtió sobre los riesgos que la misma representa para la estabilidad nacional y regional. Asimismo, reiteró denuncias sobre presuntos intereses externos que, según afirma, buscan incidir en la realidad demográfica, política y jurídica dominicana.
CRISIS ESTRUCTURAL EN REPUBLICA DOMINICANA
En su declaración, la FNP también criticó el funcionamiento del sistema político dominicano, al sostener que atraviesa una crisis estructural que ha debilitado las instituciones del Estado y favorecido prácticas de corrupción, concentración económica y criminalidad organizada. A juicio del partido, esa situación evidencia el agotamiento del actual modelo republicano.
NUEVA RESTAURACIÓN Y NUEVA REPÚBLICA
Castillo Semán planteó la necesidad de emprender una “Nueva Restauración” y construir una “Nueva República”, iniciativa que, según explicó, tendría como objetivo fortalecer la soberanía, recuperar la institucionalidad y promover un proyecto nacional de largo plazo.
El dirigente anunció un relanzamiento de la FNP en un proceso que no estará limitado a la participación en los próximos procesos electorales, sino que buscará impulsar un movimiento de mayor alcance orientado, según indicó, a la defensa de la identidad nacional y la preservación del Estado dominicano.
RECONOCIMIENTO A LA FNP
Finalmente, el presidente de la FNP rindió homenaje al fundador y líder histórico de la organización, Marino Vinicio Castillo, destacando sus aportes a la vida política nacional.
Convocó a la ciudadanía a integrarse a la organización para contribuir, según expresó, a la construcción de un nuevo proyecto de nación bajo el lema de “salvar la Nación Dominicana”.
sp-am
Excelente necesitamos un gobierno que rescate nuestra valores patrio y cultura del desatre que ha hecho este gobieron traidor y corrupto del PRM
Vamos hacerlo pero sin ustedes porque fueron ustedes que ae Robaron el pais que no dejaron nadas porque lo que no pusieron vender se lo Robaron asi que ustedes no saben en este gtupos
SI JUAN PABLO DUARTE ESTUVIERA VIVO, SU CLUHA FUERA HOY HONDEAR LA BANDERA DOMINICANA EN TODA LA ISLA.QUISQUEYA ES LA UNICA ISLA DE TODOS LOS PAISES DONDE HUBO ESCLAVOS EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE DONDE LOS ESCLAVOS NO HABLAN EL IDIOMA DE LOS QUE FUERON SUS AMOS.VINCHO CASTILLO SABE DE AGRICULTURA Y ES DE SU CONOCIIENTO QUE LAS FINCAS GRANDES PRODUCEN MAS QUE LAS PEQUEÑAS. ISLA ENTERA TIENE QUE SER DOMINICANA VA A SER DOMINICANA EN EL FUTURO.
2. PORQUE NO HAY FORMA QUE ESOS DOS PAISES ESTEN JUNTOS POR SU ESCASA EXTENSION TERRITORIAL Y SU EXPLOSION DEMOCRAFICA. UN MATRIMONIO OBLIGADO QUE AUNQUE ESTEN DIVORCIADOS TIENEN QUE DORMIR EN LA MISMA CAMA. LO QUE LE RECOMIENDO AL SR. PELEGRIN H. CASTILLO SEMAN , ES QUE TRATEMOS DE QUE NUESTRA CULTURA SEA LA DOMINANTE EN LA ISLA.CUBA Y EE.UU. TENIAN MAS ESCLAVOS QUE AQUI Y HOY TODOS SON CUBANOS Y EN EE.UU., AMERICANOS.APENSE DE ESE TREN Y MONTENSE EN EL DE LA REALIDAD.
Ellos, los Vinchos son las familia que mas daños les han causados a la Sociedad Dominicana, siempre les han servidos a los mas sucios y oscuros intereses para hacerles daño al Pais.
Baboso