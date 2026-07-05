PN designa nuevo comandante SDO tras muerte joven de 18 años

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SANTO DOMINGO.- La Dirección de la Policía Nacional designó al coronel Luis Peña Peña como nuevo comandante del Departamento Operativo de Santo Domingo Oeste, luego de que un agente policial matara de un disparo a Darlin Enmanuel Mercado Reyes, de 18 años, durante un operativo policial en el sector La Cañada de Guajimía, en Herrera.

La designación oficializada mediante un memorándum firmado por el director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz.

La institución no ofreció detalles sobre las razones específicas del relevo ni precisó si la decisión está vinculada directamente con el caso.

El presidente Luis Abinader llamó el sábado «animal» al agente de la policial acusado de propinar un disparo y causar la muerte de Mercado Reyes.

La muerte del joven ha causado indignación nacional, siendo condenada por amplios sectores de la sociedad, que cuestionan los métodos que utiliza la Policía Nacional, tras miles de millones de pesos en el proceso de reforma policial que aún no concluye.

El hecho, captado en video y difundido ampliamente en redes sociales, provocó una ola de indignación y reavivó el debate sobre el uso de la fuerza por parte de los agentes.

El Ministerio Público informó que solicitará prisión preventiva contra el cabo José Francisco Moreta Heredia por homicidio voluntario.

Se recuerda que, el presidente Luis Abinader y el director de la Policía Nacional condenaron públicamente la actuación del agente y han reclamado una sanción ejemplar.