Abinader inaugura vía conecta Dajabón y Santiago Rodríguez

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DAJABÓN, República Dominicana.- El presidente Luis Abinader inauguró este domingo la carretera Cruce La Lana–Manuel Bueno–El Aguacate, que conecta a Dajabón y Santiago Rodríguez.

Abinader recordó que el reclamo por esta carretera le llegó desde 2020, cuando asumió el Gobierno. También lo constató en la campaña electoral de ese año, al recorrer la zona y experimentar las dificultades de tránsito. Incluso, relató que debió posponer una visita a Manuel Bueno por las malas condiciones del camino tras las lluvias.

Explicó que los gobiernos suelen evaluar proyectos por su factibilidad económica y social. “Si nos hubiésemos guiado únicamente por esos criterios, como quizás hicieron gobiernos anteriores, los recursos se habrían destinado a comunidades con mayor población y mayor rentabilidad política. Y esa es la realidad por la cual no se habían hecho estas inversiones”, señaló.

Añadió que su administración optó por ejecutar la obra pensando en el potencial de desarrollo. “Decidimos hacerlo no por lo que hay, sino por lo que puede haber y por lo que va a haber en Manuel Bueno a partir de ahora. Sin carretera no podíamos esperar factibilidad social y económica; es un círculo vicioso del subdesarrollo con estas infraestructuras”, indicó.

Dijo que la carretera busca encaminar el desarrollo de Manuel Bueno. “Esta obra es una apuesta a su gente, para que se sientan orgullosos, inviertan, y para que la producción agrícola y la calidad de vida de este pueblo trabajador y emprendedor mejore. El desarrollo alcanzará límites sin precedentes”, concluyó.