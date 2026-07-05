Juan Soto es elegido jardinero titular LN en Juego de Estrellas

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NUEVA YORK.– El estelar jardinero dominicano Juan Soto fue elegido como titular de la Liga Nacional para el Juego de Estrellas de las Grandes Ligas de 2026, consolidando una vez más su posición entre los mejores peloteros del béisbol de las Grandes Ligas.

La elección de Soto fue determinada mediante la votación de los aficionados, quienes le otorgaron uno de los tres puestos en los jardines del equipo de la Liga Nacional que participará en el Clásico de Mitad de Temporada, programado para celebrarse el próximo 14 de julio en el Citizens Bank Park de Filadelfia.

Con esta designación, el jardinero de los Mets de Nueva York alcanza su quinta convocatoria al Juego de Estrellas y la primera desde que viste el uniforme de la franquicia neoyorquina. Soto ha mantenido una destacada producción ofensiva durante la presente campaña, reafirmando su condición de una de las principales figuras de las Grandes Ligas.

El dominicano compartirá los jardines de la Liga Nacional con otras destacadas figuras del circuito, mientras que el japonés Shohei Ohtani fue seleccionado como bateador designado titular tras liderar la votación de los fanáticos.

Además de su elección al Juego de Estrellas, Soto ha manifestado que analiza la posibilidad de participar en el Derby de Jonrones 2026, aunque hasta el momento no ha confirmado oficialmente su presencia en la tradicional competencia de cuadrangulares que se celebra como antesala del clásico de mitad de temporada.

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