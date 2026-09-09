Diputados visitan Maternidad La Altagracia SD para «fiscalizar»

Santo Domingo, 9 sep (EFE).- La Comisión Permanente de Salud de la Cámara de Diputados visitó el Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de La Altagracia para «fiscalizar» y realizar un informe sobre la muerte de 17 bebés neonatales ocurrida en ese centro de salud durante el mes de agosto, anunció este martes la institución.
El director del hospital, Henry Amín Mesa, explicó que de los 17 fallecimientos neonatales registrados, solo tres estuvieron asociados a infecciones en prematuros extremos. Los demás casos incluyeron dos malformaciones congénitas tipo gastrosquisis, un prematuro reintervenido, un recién nacido con ventrículo único (una patología incompatible con la vida), y once muertes no relacionadas con infecciones.
Amín aseguró que el hospital sigue siendo un centro «confiable, con servicios de calidad y personal comprometido».
De su lado, la coordinadora neonatal del Servicio Nacional de Salud (SNS), Taína Malena, indicó que «la República Dominicana es el único país de Latinoamérica con controles de unidosis y sistemas de seguimiento que aseguran que cada paciente hospitalizado reciba la cantidad exacta de medicamentos en el momento correcto».
Los legisladores realizaron un recorrido por las instalaciones para observar de cerca los procedimientos y el cuidado que reciben los niños en el centro.
«Este encuentro busca reforzar la transparencia y la confianza en el sistema de salud, al tiempo que se trabaja en medidas para evitar nuevas muertes y garantizar atención de calidad a los recién nacidos», aseguró la cámara de Diputados.