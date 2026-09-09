Diputados visitan Maternidad La Altagracia SD para «fiscalizar»

El director del hospital, Henry Amín Mesa, explicó que de los 17 fallecimientos neonatales registrados, solo tres estuvieron asociados a infecciones en prematuros extremos. Los demás casos incluyeron dos malformaciones congénitas tipo gastrosquisis, un prematuro reintervenido, un recién nacido con ventrículo único (una patología incompatible con la vida), y once muertes no relacionadas con infecciones.

La finalidad de la visita es confirmar y recibir informaciones precisas sobre los casos, con el objetivo de elaborar un informe detallado que permita esclarecer las circunstancias de los fallecimientos, señaló el presidente de la comisión, Diómedes Rojas, de acuerdo con una nota de prensa de la Cámara de Diputados.

Amín aseguró que el hospital sigue siendo un centro «confiable, con servicios de calidad y personal comprometido».

De su lado, la coordinadora neonatal del Servicio Nacional de Salud (SNS), Taína Malena, indicó que «la República Dominicana es el único país de Latinoamérica con controles de unidosis y sistemas de seguimiento que aseguran que cada paciente hospitalizado reciba la cantidad exacta de medicamentos en el momento correcto».

Los legisladores realizaron un recorrido por las instalaciones para observar de cerca los procedimientos y el cuidado que reciben los niños en el centro.

«Este encuentro busca reforzar la transparencia y la confianza en el sistema de salud, al tiempo que se trabaja en medidas para evitar nuevas muertes y garantizar atención de calidad a los recién nacidos», aseguró la cámara de Diputados.