SANTO DOMINGO.– La Cámara de Diputados recibió y envió a una Comisión Especial el proyecto de ley sometido por el Poder Ejecutivo que modifica el Presupuesto General del Estado correspondiente a 2026, iniciativa que deberá ser estudiada antes de que el Congreso conozca el proyecto de presupuesto para el año 2027.

La información fue ofrecida por el presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, quien explicó que la propuesta modifica la Ley 99-25, sobre el Presupuesto General del Estado, así como la Ley 43-26, que introdujo cambios a esa legislación.

Pacheco indicó que resulta necesario conocer primero la nueva modificación presupuestaria antes de iniciar el proceso de discusión del presupuesto del próximo año.

Durante la sesión de este martes fue leída una comunicación del Poder Ejecutivo en la que se exponen las razones que motivaron el envío de la iniciativa al Congreso Nacional.

Posteriormente, los diputados aprobaron liberarla de lectura y remitirla a una Comisión Especial, que tendrá como plazo el próximo jueves para rendir su informe.

COMISIÓN ESPECIAL ESTUDIARÁ LA INICIATIVA

La comisión estará presidida por Frank Paulino e integrada por Ydenia Doñez, Charles Noé Mariotti Paz, Claudel Frías, Ramón Raposo, Jorge Manuel Zorrilla, Ángela Maruja Gregorina, Félix Hiciano, Delli Félix, Dorina Rodríguez, Abelardo Rutinel, Sergio Moya, Gregorio Domínguez, Enriqueta Rojas, Tobías Crespo, Danilo Díaz, Brenda Ogando, Margarita Tejeda, Amado Díaz y José David Báez.

OTRAS INICIATIVAS APROBADAS

En la misma sesión, la Cámara de Diputados aprobó en segunda discusión el proyecto de ley que designa con el nombre de Felipa Gómez Sarete la parada del teleférico ubicada en la calle Central del sector Buenos Aires, del sistema de transporte por cable de Santo Domingo. La iniciativa es de la autoría del diputado Ignacio Aracena.

Asimismo, los legisladores liberaron de lectura y dejaron sobre la mesa, para la próxima semana, el proyecto que modifica la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.

RATIFICAN CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE RECURSOS HÍDRICOS

El pleno también refrendó el Convenio sobre la Protección y Utilización de los Cursos de Agua Transfronterizos y de los Lagos Internacionales, adoptado en Helsinki, Finlandia, el 17 de marzo de 1992.

El acuerdo procura fortalecer la protección y utilización sostenible de las aguas transfronterizas superficiales y subterráneas mediante medidas de cooperación en los ámbitos local, nacional y regional.

Además, los diputados aprobaron el nonagésimo octavo grupo de resoluciones internas, mediante las cuales solicitan al Gobierno la construcción y reparación de obras, así como mejoras en distintos servicios públicos de sus respectivas comunidades.

Al concluir los trabajos legislativos, Pacheco convocó a los diputados a una nueva sesión para el próximo jueves, a partir de las 12:00 del mediodía. Durante la jornada también se guardó un minuto de silencio en memoria de Melvin López, manager del Club Mauricio Báez; Lily Josefina Rodríguez, rectora de UTESA, y Rafael Antonio Reyes Almonte, rector de la Universidad Evangélica.

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