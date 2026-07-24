Diputados de la RD aprobaron préstamos por US$465 millones

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Santo Domingo, 24 jul – La Cámara de Diputados aprobó este jueves en única lectura dos préstamos por más de 465 millones de dólares.

El primero, de 200 millones, está destinado al Programa de Implementación de la Política Nacional de Seguridad Vial que ejecutan el Ministerio de Obras Públicas y el Instituto Nacional de Tránsito y Trasporte Terrestre.

Mientras que el de 265 millones de dólares está supuesto a ser utilizado para el Proyecto de Plan de Manejo de Cuenca del Río Yuna, a cargo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos.

Los nuevos contratos de préstamos provocaron enfrentamientos entre legisladores de oposición y oficialistas. Los diputados de la Fuerza del Pueblo rechazaron la aprobación.

SENADO DEBERÁ APROBARLOS

Los contratos de préstamos todavía tienen que ir al Senado de la República donde deberán agotar los trámites correspondientes.

La legislatura ordinaria concluye el 26 de julio. De no ser convocada una extraordinaria, facultad exclusiva del presidente de la República, los trabajos del Congreso Nacional se reanudarán el 16 de agosto, Día de la Restauración.

(Con información de Agencia EFE)

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