Diputados aprueban proyecto modificación Ley de Residuos

Diputados mientras guardaban un minuto de silencio por las víctimas de los sismos de Venezuela

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Santo Domingo.– La Cámara de Diputados aprobó este lunes, en dos discusiones consecutivas y durante una sesión extraordinaria, el proyecto de ley que modifica la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, introduciendo cambios que obligan a devolver la iniciativa al Senado de la República para su conocimiento.

La propuesta legislativa establece que las personas jurídicas, entidades gubernamentales, patrimonios autónomos y cualquier otra entidad que reporte anualmente sus ingresos a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) deberán realizar una contribución especial obligatoria calculada en función de sus ingresos.

Estos recursos estarán destinados a la creación de un fondo orientado a mitigar los efectos negativos derivados de la disposición inadecuada de los residuos sólidos y a fortalecer el desarrollo de un sistema integral para su gestión. La normativa precisa que el aporte deberá efectuarse de acuerdo con los ingresos correspondientes al ejercicio fiscal de cada contribuyente.

Durante la misma sesión, los legisladores aprobaron el proyecto que deroga el artículo 61 de la Ley 30-26 sobre medidas procrecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional, restableciendo la vigencia del artículo 4 de la Ley 6-86. La iniciativa fue presentada por los diputados Rafael Castillo, Pedro Julio Alcántara y Amado Díaz.

Asimismo, el pleno dio luz verde, en segunda discusión y con modificaciones, al proyecto que modifica el artículo 13 de la Ley 118-21, relativo a la terminación de obras viales, escuelas, hospitales y presas paralizadas, con el propósito de incorporar una nueva obra al listado de proyectos priorizados.

La modificación corresponde al literal N del referido artículo e incluye el mejoramiento de la infraestructura vial en las conexiones norte-sur del Gran Santo Domingo, identificado bajo el contrato 18-2021 y el código SNIP 17003.

En otro orden, la Cámara de Diputados aprobó dos resoluciones que validan los actos del Poder Ejecutivo contenidos en las memorias institucionales de los ministerios correspondientes a los años 2021 y 2022. Ambas iniciativas fueron previamente estudiadas por una comisión bicameral, la cual recomendó su aprobación mediante informes favorables.

Antes de iniciar la agenda legislativa, el pleno guardó un minuto de silencio en solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela y en memoria de las víctimas de los dos sismos que afectaron ese país sudamericano el pasado miércoles.

Al concluir la jornada, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, convocó a una nueva sesión para este martes a las 10:00 de la mañana, con el objetivo de continuar con el conocimiento de la agenda legislativa.