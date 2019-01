Diómedes Núñez ve fuerzas nacionales e internacionales buscan dividir PLD

SANTO DOMINGO.- El miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Diómedes Núñez Polanco, reiteró este viernes que sectores nacionales y extranjeros hacen todo lo posible por provocar una división en esa organización como lo hicieron en su tiempo con el PRD, partido también fundado por Juan Bosch.

“Para 1973, había sectores nacionales y extranjeros que conspiraron contra la unidad del Partido Revolucionario Dominicano, que se propusieron atizar las contradicciones entre el profesor Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez y lo lograron”, expresó.

Consideró que en la actualidad existen sectores, también nacionales y extranjeros, que trabajan y apuestan en la dirección de provocar una división en el PLD, pero desconocen que históricamente no están dadas las condiciones para ello.

“Pero no lo lograrán”, enfatizó en un artículo publicado este jueves, en el que reitera lo expresado en un discurso con motivo del 45 aniversario de la fundación del PLD el pasado diciembre.

Diomedes Núñez se había expresado en términos similares el pasado 16 de diciembre en un acto organizado por el Movimiento 30 de junio, en la Casa Nacional del PLD, con motivo del 45 aniversario de su fundación.

Expresó que los líderes del PLD no permitirán que éste se divida, porque tienen plena consciencia del momento que vive la República Dominicana y que además “el país de hoy no es el de 1973, ni en términos económicos ni sociales ni políticos ni culturales. El PLD de hoy no es el PRD de 1973”.

Señaló que en aquel entonces imperaba el atraso político del pueblo dominicano y consecuentemente creaba la necesidad de un partido de cuadros con hombres y mujeres nuevos con miras a enfrentar los problemas que le aquejaban como sociedad.

Aduce que los líderes del PLD tienen plena consciencia del momento que viven la República Dominicana y el mundo.

wj/am