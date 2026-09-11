DIGESETT en 29 aniversario con avances en seguridad vial RD

General Pascual Cruz Méndez, director de DIGESETT, resaltó durante el acto el crecimiento de la institución desde su creación en 1997.

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SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) conmemoró su vigésimo noveno aniversario, destacando los avances logrados en profesionalización, tecnología, prevención y fortalecimiento operativo para contribuir a una movilidad más segura en República Dominicana.

Durante el acto, el director general de la DIGESETT, general Pascual Cruz Méndez, resaltó la evolución de la institución desde su creación en 1997 y reafirmó el compromiso de consolidarla como una entidad moderna, eficiente, tecnológica, cercana y humana.

CAPACITACIÓN Y TECNOLOGÍA

Cruz Méndez destacó la capacitación internacional de agentes y miembros de la institución en España, Japón, China y Brasil, además del fortalecimiento de las unidades de supervisión e investigación de accidentes.

Asimismo, anunció la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas, entre ellas una unidad de drones que próximamente apoyará el monitoreo del tránsito en tiempo real y facilitará la toma oportuna de decisiones operativas.

PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN VIAL

El funcionario resaltó también el fortalecimiento de los controles preventivos de alcoholimetría y las acciones dirigidas a vehículos pesados, motociclistas y demás usuarios de las vías.

Agregó que la institución impulsa programas de educación vial en escuelas, empresas, paradas de motoconchos y comunidades.

“Una DIGESETT que además de hacer cumplir la ley, educa y previene; que ejerce la autoridad con firmeza, pero siempre con respeto a la dignidad humana”, afirmó.

Cruz Méndez sostuvo que el verdadero éxito de la institución debe medirse por las vidas que logra proteger y exhortó a los ciudadanos a conducir con responsabilidad.

LLEGAR CON VIDA ES MAS IMPORTANTE

“Llegar rápido nunca será más importante que llegar con vida”, manifestó.

Finalmente, agradeció el respaldo del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona y reconoció la labor de agentes, oficiales, técnicos, profesionales y colaboradores que trabajan por la seguridad vial en el país.

La actividad contó con la presencia del director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto R. Rodríguez García, autoridades civiles y militares, representantes de instituciones vinculadas al tránsito y la seguridad vial e invitados especiales.

an/am