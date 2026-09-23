Dictan prisión contra presunta red sedaba víctimas para robar

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SANTO DOMINGO.- Un tribunal del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva a dos mujeres y un hombre de nacionalidad colombiana, acusados de integrar una red criminal que captaba y seducía hombres para suministrarles sustancias sedantes y posteriormente despojarlos de dinero, prendas, equipos electrónicos y tarjetas bancarias.

Los imputados son Diego Armando González, también identificado como Jain Zhou Xiao; Natali Valera Castillo González, alias Andrea o Tati, y Laura Valentina Villegas, conocida como Tatiana. González cumplirá la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-XVII) Najayo Hombres, mientras que las mujeres serán recluidas en Najayo Mujeres.

CAPTABAN A LAS VÍCTIMAS EN CENTROS DE DIVERSIÓN

Según la investigación del Ministerio Público, los hechos ocurrieron entre finales de agosto y principios de septiembre de 2026 en distintos sectores del Distrito Nacional. Las imputadas habrían contactado a las víctimas en centros de diversión y luego las acompañaban a apartamentos u hoteles donde se hospedaban.

Una vez en esos lugares, presuntamente les suministraban una sustancia desconocida que las dejaba inconscientes, situación que aprovechaban para sustraer teléfonos celulares, computadoras, relojes, prendas, dinero en efectivo y tarjetas bancarias.

Las denuncias presentadas por varias víctimas, correspondientes a hechos ocurridos entre el 30 de agosto y el 6 de septiembre, dieron paso a una investigación que permitió identificar consumos realizados con tarjetas que habían sido sustraídas.

CÁMARAS Y ALLANAMIENTO APORTARON EVIDENCIAS

De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, cámaras de vigilancia captaron a las imputadas realizando compras en plazas comerciales en compañía de González.

Las pesquisas condujeron a las autoridades hasta un apartamento ubicado en el Residencial Arrecifes del Sol, en Santo Domingo Este, donde el Ministerio Público y agentes policiales realizaron un allanamiento el 11 de septiembre de 2026.

Durante la operación fueron ocupados teléfonos celulares, computadoras, tabletas electrónicas, relojes de lujo, gafas, prendas, dinero en efectivo, tarjetas bancarias, documentos, facturas y comprobantes de compras que, según el expediente, estarían vinculados con los hechos investigados. También fue ocupado un gotero que contenía un líquido desconocido.

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