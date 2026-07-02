Dicen feminicidios aumentaron en RD 74 % primeros seis meses

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SANTO DOMINGO.– La Fundación Vida Sin Violencia alertó este miércoles sobre un significativo aumento de los feminicidios íntimos en República Dominicana durante el primer semestre de 2026, al registrar 47 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, frente a los 27 casos documentados en el mismo período de 2025, lo que representa un incremento del 74 %.

NIÑOS QUEDAN EN LA ORFANDAD

La organización destacó que esta violencia dejó 68 niños, niñas y adolescentes huérfanos. Asimismo, indicó que 38 de los asesinatos ocurrieron dentro de las viviendas de las víctimas, el lugar donde deberían sentirse más seguras.

La presidenta de la fundación, Yanira Fondeur, afirmó que las cifras reflejan la urgencia de fortalecer las políticas públicas de prevención y los mecanismos de protección para las mujeres en situación de violencia.

33 DE LAS VICTIMAS TENIAN MENOS DE 35 AÑOS

El reporte establece que 33 de las víctimas tenían menos de 35 años. Además, tres eran menores de edad, tres estaban embarazadas y tres eran de nacionalidad haitiana.

Las provincias con mayor incidencia fueron Santo Domingo, con 13 casos; el Distrito Nacional, con siete, y La Altagracia, con cinco. Mayo fue el mes con mayor número de feminicidios del semestre.

En cuanto a los agresores, 11 se suicidaron después de cometer los crímenes. En 19 casos se utilizaron armas de fuego y en otros 19 armas blancas. Dos de los responsables pertenecían a la Policía Nacional y dos a las Fuerzas Armadas.

PROPUESTAS PARA FORTALECER LA PREVENCIÓN

La fundación informó que desde 2020 ha documentado 511 feminicidios íntimos, que han dejado 473 menores huérfanos.

Ante este panorama, propuso reforzar la protección a las mujeres que denuncian violencia, actualizar la Ley 24-97, incorporar la educación en igualdad y resolución pacífica de conflictos en las escuelas, crear un registro nacional de huérfanos por feminicidio y establecer una Mesa Nacional de Prevención del Feminicidio.

an/am