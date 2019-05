Dicen apagaron a Punta Catalina por averías; cuestionan compra de terrenos

SANTO DOMINGO.- La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) decidió finalmente no continuar prendiendo la unidad número uno de Punta Catalina después de dos serias averías de esta planta que provocó blackouts del sistema nacional eléctrico interconectado por las fuertes vibraciones en la turbina, afirmó el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC).

Señaló que la CDEEE ha tenido que aceptar la recomendación que hiciera el colectivo a raíz de producirse la primera gran avería y blackout del sistema nacional de electricidad interconectado, ocurrido el 28 de marzo de este año, de que no volviera a encender la planta hasta tanto se identificarán las causas de las vibraciones de la turbina.

Indicó que sin embargo la CDEEE no ha confesado al público que la verdadera causa de apagar la planta y no volverla a encender supuestamente durante 12 días, es la falta de sincronización debido a que se adquirieron piezas y equipos auxiliares y suplementarios que no cumplen con las especificaciones, lo que conllevará a comprarlos de nuevo con mayores erogaciones y pérdida de tiempo.

“Admitir que el cese de las operaciones de Punta Catalina se debe a esta causa es aceptar que la construcción y montaje de esta planta ha sido una gran chapucería, en la cual el criterio técnico no ha prevalecido o ha estado completamente ausente”, dijo.

Además, dijo que si se reconoce que esta ha sido la causa de que la planta se dispare, habría que establecer las responsabilidades y los responsables de la compra de estas piezas y equipos “calaveritas”, y que éstos reciban la sanción correspondiente.

“Es un disparate sin ningún fundamento pretextar que la unidad número uno de Punta Catalina se saca de servicio para hacerle ajustes cuando cualquier técnico sabe que los ajustes solo son necesarios después de un tiempo prolongado de funcionamiento y no en equipos nuevos”, adujo.

Manifestó que mientras no se sincronice por completo la planta, encenderla es arriesgarla a que sufra una irremediable avería, mantener una causa de inestabilidad del sistema nacional eléctrico interconectado y provocar daños igualmente irreparables en otras generadoras del sistema.

Sobre las compensaciones a los obreros

Indicó que para distraer sobre la verdadera causa de apagar a Punta Catalina en un momento en que otras generadoras están fuera de servicio por mantenimiento, han efectuado los anuncios de que se repartirán bonos o compensaciones a los obreros que han laborado en esta planta y que serán comprados los terrenos donde está ubicada.

Señaló que aunque es muy positivo que se efectúen estos pagos a los trabajadores de Punta Catalina, constituiría un inaceptable subsidio a Odebrecht, si es en reemplazo de que esta empresa cumpla con el pago de la bonificación por participación en los beneficios que establece la ley.

La entidad se preguntó la razón por la cual el Estado dominicano debe responder por las obligaciones de Odebrecht, a cambio de qué esta empresa recibe este favor del Estado. “Sería muy bueno que se conteste con toda claridad esta pregunta, cuando se está pendiente de un laudo arbitral por US$708 millones que ha demandado Odebrecht por sobrecostos ante la corte internacional de arbitraje de nueva York”, dijo.

Operación onerosa con los terrenos

A su juicio, es positivo que los terrenos donde está ubicada Punta Catalina sean públicos, pero advierte que adquirirlos ahora mediante compra en el marco de las condiciones estipuladas por el contrato de arrendamiento suscrito con la familia Vicini, el 31 de agosto de 2015, será una operación muy onerosa en contra de los intereses de la nación.

Observó que el contrato de enfiteusis de arrendamiento de estos terrenos estipula que éste podrá terminar “en cualquier momento cuando las partes, de común acuerdo, así lo decidan”. “Esto quiere decir que para que este contrato termine y se produzca una operación de compra-venta, se hará de común acuerdo entre las partes según el artículo 12.1 b. de este contrato, lo que necesariamente supone satisfacer en alguna medida las aspiraciones de la familia Vicini en esta transacción”, apuntó.

Concluyó que al país le costará muy cara la adquisición de estos terrenos por la vía de compra cuando el Estado pudo haberlos declarado de utilidad pública antes de iniciar la obra. “Es completamente inexplicable y fuera de toda lógica que el Gobierno construyera la obra pública más grande y costosa de toda nuestra historia en terrenos privados, error de los gobernantes que el pueblo dominicano pagará muy caro”, adujo.

Mala noticia

Otra mala noticia que la CDEEE ha anunciado como premio de lotería, ha sido que el precio del kilovatio hora de Punta Catalina será un poco superior a 14 centavos de dólar, que es el precio actual de la electricidad.

“Es una mala noticia porque se había prometido que con Punta Catalina el precio de la energía eléctrica recibiría una gran rebaja, pero ahora Rubén Bichara, además de anunciarnos que seguirán los apagones, confirma que no habrá rebaja de las tarifas de la electricidad”, comentó.