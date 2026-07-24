Banco de Haití llamó a reforzar producción y uso conocimiento

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Puerto Príncipe, 24 jul (Prensa Latina) El Banco y la comunidad científica de Haití llamaron a fortalecer la producción y el uso del conocimiento para abordar los desafíos que enfrenta hoy el país, informó el periódico Gazzette Haiti.

Gobernantes, académicos y miembros de entidades investigadoras coincidieron en reforzar el papel de la ciencia en la transformación del país, durante la II edición de las Jornadas Científicas del Fondo de Investigación y Desarrollo del Banco, añadió el diario.

La reunión, bajo el lema «Investigación al servicio del desarrollo: Optimización de la producción y uso del conocimiento científico», fue liderada por el Primer Ministro Alix Didier Fils-Aimé, y los líderes de la Universidad Estatal y el Banco Central.

El gobernador de esa última entidad, Ronald Gabriel, enfatizó la importancia para la soberanía del país de investigar, y desarrollar su propia base de conocimiento con soluciones adaptadas a su realidad, sin depender de modelos extranjeros.

Según el experto, «la estabilidad económica y financiera sigue siendo fundamental para el mandato del Banco Central, pero esa estabilidad debe ir unida a los esfuerzos para promover la innovación y la productividad».

El Fondo de Investigación y Desarrollo del Banco -agregó- apoya proyectos de investigación en áreas como la agricultura inteligente, gestión sostenible de residuos, medicina tradicional, tecnologías financieras, pagos móviles y adaptación al cambio climático.

oda/apb