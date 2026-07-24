ANPA marcha al Palacio y exige destitución Ministro Agricultura

Víctor Hernández, presidente de la ANPA, exigió este 24 de julio del 2026 que el Presidente Adinader responda de inmediato a sus demandas.

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SANTO DOMINGO.– La Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA) marchó hasta el Palacio Nacional para exigir al presidente Luis Abinader una respuesta inmediata a sus principales demandas laborales y reclamar la destitución del ministro de Agricultura, a quien responsabilizan de la crisis que, aseguran, afecta al sector.

Al llegar a la Casa de Gobierno el presidente de la ANPA, Víctor Hernández, afirmó que el gremio agotó la etapa del diálogo y espera soluciones concretas.

“Presidente Abinader, termine ya con este suplicio y calvario de los profesionales agropecuarios”, expresó.

La manifestación se desarrolló de forma pacífica y durante el recorrido los participantes estuvieron acompañados por agentes policiales.

PRINCIPALES DEMANDAS DEL GREMIO

Los agrónomos reiteraron sus exigencias de pensiones dignas para los profesionales retirados, el establecimiento de un salario mínimo para el sector y el nombramiento de más de 500 técnicos agropecuarios en distintas instituciones del Estado.

Asimismo, denunciaron que el Gobierno incumplió el compromiso de responder a sus reclamos en un plazo de tres meses.

La ANPA responsabilizó al Ministerio de Agricultura por la suspensión de las exportaciones de mango hacia Estados Unidos y por los aranceles de un 12.5 % anunciados para productos dominicanos.

“Eso es producto de la incapacidad del Ministerio de Agricultura”, sostuvo Hernández, quien pidió de manera explícita la destitución del funcionario.

Una comisión del gremio entregó un documento con sus demandas en el Palacio Nacional. Según Hernández, las autoridades se comprometieron a remitirlo al presidente Abinader y ofrecer una respuesta en el menor tiempo posible.

La ANPA advirtió que, de no recibir una respuesta satisfactoria, continuará con su plan de lucha.

an/am