Dice ocho de cada 10 personas padecerán dolor de espalda

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SANTO DOMINGO.– Ocho de cada 10 personas experimentarán dolor de espalda en algún momento de su vida, una condición que constituye una de las principales causas de incapacidad laboral en adultos y que afecta significativamente la productividad y la calidad de vida, afirmó el cirujano de columna Piero Perrone Mora.

El especialista explicó que el dolor lumbar es una de las consultas más frecuentes en los servicios médicos y que, en la mayoría de los casos, no está asociado a enfermedades graves. Sin embargo, advirtió que un manejo inadecuado durante los primeros días puede convertir una molestia temporal en un problema crónico.

Perrone Mora señaló que acciones cotidianas como levantar objetos pesados, permanecer largas jornadas sentado frente a una computadora, cargar compras o dormir en una posición incorrecta pueden desencadenar molestias en la zona baja de la espalda.

“Aunque muchas personas optan por guardar reposo, automedicarse o esperar que el dolor desaparezca por sí solo, estas decisiones pueden agravar la situación”, sostuvo el especialista, integrante del equipo médico de Spine Center, ubicado en Blue Mall.

El cirujano de columna indicó que durante años se recomendó permanecer en cama ante estos episodios, pero que la evidencia médica actual demuestra que el reposo prolongado puede ser contraproducente, ya que favorece la pérdida de fuerza muscular, aumenta la rigidez y retrasa la recuperación.

“Lo recomendable es mantenerse en movimiento dentro de lo que el dolor permita”, explicó Perrone Mora, quien destacó que caminar distancias cortas, cambiar de posición con frecuencia y retomar gradualmente las actividades diarias suelen favorecer una mejor evolución.

No obstante, aclaró que cualquier movimiento que incremente considerablemente el dolor o genere molestias que se extiendan hacia las piernas debe ser evaluado por un especialista.

El experto, con más de 15 años de práctica médica en cirugía de columna y especializado en técnicas endoscópicas y mínimamente invasivas, alertó además sobre el uso indiscriminado de medicamentos.

Indicó que analgésicos, antiinflamatorios y relajantes musculares pueden ofrecer alivio temporal, pero su consumo sin supervisión médica puede generar efectos secundarios, especialmente en personas con hipertensión, problemas renales o enfermedades gástricas.

“No todas las molestias de espalda tienen el mismo origen. Puede tratarse de una contractura muscular, una hernia discal, inflamación de las articulaciones o incluso una fractura. Cada caso requiere un tratamiento diferente”, afirmó.

Riesgos de las soluciones en redes sociales

Perrone Mora también llamó la atención sobre el aumento de personas que siguen ejercicios, estiramientos o tratamientos recomendados en redes sociales sin conocer la causa real del dolor.

Explicó que una rutina que beneficia a un paciente puede empeorar la condición de otro, especialmente cuando existe compresión de nervios, hernias discales o lesiones estructurales.

Asimismo, advirtió que masajes intensos, manipulaciones bruscas de la columna o ejercicios inadecuados pueden agravar algunas lesiones.

Por ello, recomendó realizar una evaluación médica antes de iniciar cualquier programa de rehabilitación o actividad física.

El ejercicio como prevención

El especialista sostuvo que el temor al movimiento también puede afectar la recuperación, debido a que muchas personas dejan de caminar, ejercitarse o realizar actividades normales por miedo a empeorar el dolor.

Sin embargo, explicó que la falta de movimiento debilita los músculos que sostienen la columna y puede aumentar la vulnerabilidad ante futuros episodios.

“El ejercicio bien indicado protege la columna, no la daña”, afirmó Perrone Mora, quien recomendó fortalecer los músculos del abdomen, espalda, caderas y glúteos para reducir riesgos y favorecer una recuperación más rápida.

El cirujano recordó que existen señales de alerta que requieren atención médica inmediata, como dolor que baja hacia una o ambas piernas acompañado de debilidad o pérdida de sensibilidad, dificultad para controlar la orina o las evacuaciones, fiebre, pérdida de peso sin causa aparente o dolor después de una caída importante.

También aconsejó consultar a un especialista cuando la molestia persiste durante varias semanas, aparece con frecuencia o limita actividades básicas como caminar, trabajar o dormir.

Perrone Mora es especialista en hernia discal y dolor lumbar, escoliosis y deformidades vertebrales, artrosis, microdisectomías y procedimientos de estabilización de columna mediante técnicas mínimamente invasivas, orientados a recuperar la función neurológica y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

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