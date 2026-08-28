Dice no estar preocupado por elevada deuda pública de Brasil

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RIO DE JANEIRO, 28 de agosto (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este jueves que no está preocupado con la elevada deuda pública del país, que en su actual mandato saltó hasta el equivalente al 80 % del PIB del país, ya que su plan es reducir el peso de la deuda con medidas para incentivar el crecimiento económico.

«En la medida en que la economía comience a crecer, la deuda comenzará a caer en relación al PIB», afirmó el líder progresista en una entrevista que concedió a la red de televisión Globo y en la que destacó que Brasil solo volvió a crecer a tasas superiores al 2,0 % anual con su regreso al poder, en 2023.

El elevado déficit en las cuentas públicas del país y el alto nivel de la deuda vienen siendo explotados electoralmente por los candidatos de la oposición a las elecciones presidenciales de octubre próximo, en las que Lula aspira a la reelección y en las que tiene como principal rival al senador ultraderechista Flávio Bolsonaro.

LAS RAZONES DEL CRECIMIENTO SEGÚN EL MANDATARIO

Lula atribuyó el crecimiento de la deuda a las elevadas tasas de interés del país, ya que hasta abril pasado la tasa referencial estaba en el 15 % anual, su mayor nivel en dos décadas, pero el Banco Central ya la redujo hasta el 14 % anual.

Igualmente, atribuyó la grave situación de las cuentas públicas a su antecesor, Jair Bolsonaro (2019-2022), el padre de Flávio Bolsonaro.

«El Gobierno anterior dejó un hueco de 94.000 millones de dólares y tuvimos que dedicarnos a resolver esa herencia», afirmó.

También aseguró que en sus dos primeros mandatos (2003-2020) demostró su compromiso con la sanidad de las cuentas públicas, con superávits fiscales en sus ocho años de Gobierno, y que ha dejado claro que si hay algún presidente preocupado con la situación fiscal es él.

«A mí no me preocupa la deuda pública. Cuando inicié mi nuevo mandato (2023) habían dejado un déficit del 2,8 % (del PIB) y este año tendremos un superávit del 0,10 % (del PIB)», afirmó.

sp-am